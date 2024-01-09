Παιδοκτονία στο Μακροχώρι Ημαθίας «Προσπάθησα να σώσω το μωρό μα δε τα κατάφερα»

«Είχε μανία. Εγώ της τράβηξα με το ζόρι το μωρό από τα χέρια».

Συγκλονίζουν τα λόγια του ανθρώπου που επιχείρησε να γλιτώσει το βρέφος από τα χέρια της ίδιας του της μάνας.

Ο μάρτυρας περιγράφει στο ThessToday τις σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι που εμένε η τραγική μητέρα με τα παιδιά της στο Μακροχώρι Βέροιας.

«Άκουσα τα παιδιά να φωνάζουν για βοήθεια. Πετάχτηκα έξω και πήγα στο σπίτι. Είδα τη μάνα να χτυπάει με μανία το παιδί της. Πάγωσα. Μετά προσπάθησα να το γλιτώσω τραβώντας το αλλά ήταν αργά» περιγράφει ο ίδιος και καταρρέει μη μπορώντας να συνεχίσει.

Οι εικόνες που εξασφάλισε και παρουσιάζει το ThessToday από το μοιραίο δωμάτιο θυμίζουν σκηνικό άγριου καυγά. Πράγματα πεταμένα κάτω, ρούχα και παιδικά παιχνίδια ανάκατα.

Τα φώτα ανάμενα και ο χρόνος σαν να πάγωσε την ώρα που η γυναίκα ξυλοκοπούσε το ίδιο της το σπλάχνο.

Οι κάτοικοι κλειδωμένοι στα σπίτια τους, προσπαθούν να χωρέσουν στο μυαλό τους όσα είδαν και άκουσαν το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες η 37χρονη που αρνείται ότι σκότωσε το ίδιο της το παιδί, κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας.

