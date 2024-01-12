Ως «την πιο τραγική μέρα της ζωής του» περιέγραψε την 23η Ιουλίου 2018 ο τότε υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος, απολογούμενος στη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι. Ο κατηγορούμενος εξέφρασε τη θλίψη του προς «τους πληγέντες», αποφεύγοντας, στην έναρξη της τοποθέτησής του έναντι της κατηγορίας που αφορά ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια, να χρησιμοποιήσει την λέξη «νεκροί».

Ο απόστρατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής ξεκίνησε την απολογία του ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου λέγοντας: «Θέλω να εκφράσω ως άνθρωπος τη λύπη μου και την οδύνη μου για τους τραυματίες, τους πληγέντες και εν γένει για τους παθόντες εκείνης της ημέρας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο γιατί αυτή η μέρα είναι η πιο τραγική της ζωής μου».

Ο τότε υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, αποποιούμενος κάθε ευθύνη για όσα έγιναν ή δεν έγιναν από την υπηρεσία του στο Μάτι, «έδειξε» ευθύνες του συγκατηγορουμένου του, τότε αρχηγού Σωτήρη Τερζούδη, αλλά και άλλων επιτελικών.

Ίσως η πλέον ενδεικτική των θέσεων του για το «τις πταίει», ήταν η απάντησή του για την εκτροπή του ελικοπτέρου που πήγαινε προς το Μάτι, το οποίο έλαβε εντολή αρχηγού να γυρίσει προς τα διυλιστήρια Κορίνθου: «Δεν έπρεπε να γίνει εκτροπή», είπε ο κατηγορούμενος συμπληρώνοντας πως «είναι προς τιμήν του κ. Φωστιέρη (επικεφαλής ΕΣΚΕ) που είπε την αλήθεια, ότι δηλαδή δέχθηκε τηλεφώνημα από στελέχη της εταιρείας». Λίγο μετά ο κ. Ματθαιόπουλος θέλησε να αμβλύνει τον ισχυρισμό του λέγοντας πως «ίσως να το έκανε για καλό ο κ. αρχηγός».

Αντίθετα από τον άλλοτε ανώτερο του, Σωτήρη Τερζούδη, ο οποίος είπε χθες πως γνώριζαν για νεκρούς πριν την συνέντευξη, παρουσία τού τότε πρωθυπουργού στο ΕΣΚΕ, ο κ. Ματθαιόπουλος όταν ρωτήθηκε από τον εισαγγελέα για την ώρα που έμαθαν πως υπήρχαν νεκροί απάντησε πως ο ίδιος το έμαθε μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης.

Εισαγγελέας: Πότε λάβατε γνώση για νεκρούς;

Κατηγορούμενος: Ειπώθηκε από το ΕΚΑΒ για τραυματίες και ίσως δύο νεκρούς. Δεν ήταν διασταυρωμένο. Στις 23:00 (συνέντευξη) δεν ήξερα συγκεκριμένα και διασταυρωμένα για ύπαρξη νεκρών. Κλείνοντας η συνέντευξη, μετά τις 12 και 15 άκουσα, όχι από την Πυροσβεστική, αλλά από αξιωματικούς της αστυνομίας ότι υπήρχαν καμένοι.

Έχοντας μαζί του ένα ντοσιέ με έγγραφα και ένα μεγάλο τετράδιο με σημειώσεις, ο κ. Ματθαιόπουλος στην αρχή της απολογίας αναφέρθηκε στο βιογραφικό του, στα «33 χρόνια μάχιμης υπηρεσίας». Μετά ξεκίνησε την εξιστόρηση από την αρχή της αντιπυρικης περιόδου του 2018 και τη λειτουργία του Σώματος, φθάνοντας στην κρίσιμη ημέρα κατά την οποία προηγήθηκε η μεγάλη φωτιά στην Κινέτα. Όπως είπε, ο ίδιος από την προηγούμενη ημέρα βρισκόταν στο Συντονιστικό (ΕΣΚΕ) καθώς «είχαμε σε εξέλιξη συμβάντα με βασικό στη Σκόπελο» και ενώ είχε εκδοθεί χάρτης πρόβλεψης που είχε την Αττική και άλλες περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας 4.

Σε κάθε σκέλος της κατηγορίας, που αφορά την όλη διαχείριση της Πυροσβεστικής και τη χρήση ή μη των μέσων της, αλλά και το ζήτημα της απομάκρυνσης κατοίκων, ο απόστρατος, επικαλούμενος το νομικό καθεστώς που διέπει το Σώμα, έδωσε στο δικαστήριο τις δικές του απαντήσεις αναφέροντας ποιος έχει την ευθύνη.

Έτσι, στον καταλογισμό του κατηγορητηρίου περί της έλλειψης, την επίμαχη ημέρα, εναέριας επιτήρησης ο κατηγορούμενος σημείωσε πως «έλαβα διαβεβαίωση πως θα υπάρχει εναέρια επιτήρηση, καθώς όμως δεν ανήκε στην αρμοδιότητά μου δεν ασχολήθηκα καθόλου».

Όσον αφορά τη διαχείριση των εναέριων μέσων, ο κ. Ματθαιόπουλος ήταν σαφής: «Η διαχείριση από το Συντονιστικό Δασοπυρόσβεσης την έχει η διοίκηση του ΕΣΚΕ και ασκείται με την έγκριση του αρχηγού».

Την ίδια απάντηση έδωσε και στην πράξη που αφορά τη μη διάθεση των πλωτών της Πυροσβεστικής για το Μάτι: «Είναι αρμοδιότητα του αρχηγού». Επίσης, είπε πως «δεν γνώριζα, καν, κατά πόσο ήταν επανδρωμένα».

Σύμφωνα με την κατηγορία, ένα άλλο κρίσιμο για την τραγική κατάληξη της φωτιάς στο Μάτι θέμα ήταν η απομάκρυνση οχημάτων από την περιοχή της Πεντέλης προκειμένου να πάνε στην Κινέτα. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η απομάκρυνση έγινε ορθώς. «Όμως, ο αρμόδιος διοικητής οφείλει αμέσως να τα αντικαταστήσει. Δεν ξέρω αν σε πραγματικό χρόνο έγινε αντικατάσταση», σημείωσε αναφερόμενος όχι σε συγκατηγορούμενό του αλλά στον μάρτυρα της υπόθεσης, τότε διοικητή του 12ου ΠΣ Αθηνών.

Σχετικά με την έλλειψη ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών που καταλογίζεται, ο κατηγορούμενος είπε πως γινόταν μέσω Πολιτικής Προστασίας και συμπλήρωσε ότι «ήταν σε όλους γνωστή η πυρκαγιά».

Μεγάλο κομμάτι της απολογίας του κ. Ματθαιόπουλου ήταν η απάντησή του σε ό,τι αφορά τη μη κινητοποίηση για απομάκρυνση πολιτών από το Μάτι. Ο κατηγορούμενος εξήγησε πως η απομάκρυνση που έγινε νωρίτερα εκείνη την ημέρα στην Κινέτα ήταν εφικτή λόγω του μικρότερου πληθυσμού, καθώς ήταν Δευτέρα και όχι Σαββατοκύριακο, του πλεονεκτήματος που παρείχε η «ασφαλής ζώνη της παλαιάς και νέας Εθνικής Οδού» αλλά και της μορφής της πυρκαγιάς που δεν είχε πολλά μέτωπα, έκαιγε πυκνή βλάστηση και είχε πιο αργή κίνηση. «Ο κόσμος μπορούσε να κινηθεί πιο γρήγορα και πιο εύκολα», ανέφερε. Αντίθετα, η φωτιά που ξεκίνησε από το Νταού Πεντέλης ήταν εξόχως δύσκολη καθώς, όπως είπε ο κ. Ματθαιόπουλος, διασπάστηκε σχεδόν αμέσως σε πολλά μέτωπα «αν όχι από τα πρώτα δευτερόλεπτα, από τα πρώτα λεπτά. Χιλιάδες καύτρες έδωσαν νέες πυρκαγιές, που οι δυνάμεις δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν. Η λεωφόρος Μαραθώνος ήταν 20 μέτρα». «Μετά τις 17:30, που δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η ώρα ότι έπρεπε να δωθεί απομάκρυνση (αναφέρεται στη θέση του δικαστικού πραγματογνώμονα ότι αυτήν την ώρα ήταν εφικτή η απομάκρυνση), όταν η φωτιά ξεκίνησε στις 16:40 πού θα πηγαίνει αυτός ο κόσμος; Υπήρχε σχέδιο; Παίρνω τον κόσμο και τον πάω πού; Σε πλατεία; Σε εκκλησία; Μιλάμε για πυρκαγιά με φλόγες 20 μέτρα και πυκνό καπνό. Μήπως θα είχαμε περισσότερους νεκρούς; Δεν έχουμε πάντα στα μέτρα μας την πυρκαγιά, μακάρι να μπορούσαμε. Το ΠΣ από το 1933 έχει κάνει πολλές απομακρύνεις. Καμία όμως σε τέτοια κλίμακα όπως το Μάτι», πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, ο κατηγορούμενος τόνισε ότι ο ίδιος δεν είχε αρμοδιότητα να εισηγηθεί κάτι τέτοιο και πως αρμόδιος για οργανωμένη απομάκρυνση είναι ο εκάστοτε επικεφαλής της πυρκαγιάς είτε μέσω δήμου ή περιφέρειας είτε σε συννενόηση με την αστυνομία.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα για την εικόνα της φωτιάς στο Σουσάκι Κορίνθου κοντά στα διυλιστήρια, ο κατηγορούμενος απάντησε πως είχε περάσει την περίφραξη και πως νωρίτερα είχε καεί ένα φορτηγό. Όταν ο εισαγγελέας ρώτησε αν είθισται να ζητούν φορείς ή άλλοι εναέρια μέσα, ο κ. Ματθαιόπουλος είπε πως πολύ συχνά ζητούν εναέρια δήμαρχοι και άλλοι.

Εισαγγελέας: Συνηθίζεται δηλαδή; Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα μέσα και πρέπει να αφαιρεθούν από άλλη πυρκαγιά γίνεται αυτό; Έπρεπε να γίνει η εκτροπή του ελικοπτέρου;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν έπρεπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

