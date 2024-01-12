Βέροια: Στον ανακριτή η 37χρονη που σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της

Στον ανακριτή Βέροιας απολογείται σήμερα η 37χρονη που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 6 μηνών βρέφος της, στο Μακροχώρι Ημαθίας. Σε βάρος της ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, το βρέφος έφερε κάταγμα κρανίου και πολλαπλές θλαστικές κακώσεις στο πρόσωπο και στην στοματική κοιλότητα, ενώ ο θάνατός του προήλθε συνδυαστικά από τις κακώσεις κεφαλής και τα θλαστικά τραύματα.

Η κατηγορούμενη φέρεται να ανέφερε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το βρέφος κι ότι όλα συνέβησαν στην προσπάθειά της να το ταΐσει. Διά του συνηγόρου της αναμένεται να υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς, φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

