Απολογείται αύριο στον ανακριτή η 37χρονη παιδοκτόνος της Βέροιας

Στη Βέροια, αύριο απολογείται στον ανακριτή μετά την προθεσμία που πήρε η 37χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι σκότωσε το έξι μηνών μωρό της μπροστά στα δύο άλλα ανήλικα παιδιά της.
Χθες η 37χρονη πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και η γυναίκα κρατείται στην Αστυνομική διεύθυνση Βέροιας, ενώ είχε μεταφερθεί, έπειτα από δική της επιθυμία στο νοσοκομείο της περιοχής για να της χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή.
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του βρέφους τελέστηκε χθες, ενώ σύμφωνα με τον συνήγορο της μητέρας θα ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την 37χρονη.
Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη μετά από αυτό το περιστατικό.
