Μήνυση σε βάρος κατά πολλών προσώπων κατέθεσε μέσω του συνηγόρου του Στέλιου Σούρλα ο πατέρας του 6μηνών βρέφους που βρήκε το θάνατο από την ίδια του τη μάνα στην Ημαθία.

Σύμφωνα με τον κ. Σούρλα η μήνυση στρέφεται εναντίον της 37χρονης των γονέων της αλλά και άλλων συγγενών. Για εξύβριση και απειλή αναφορικά με την επίθεση που δέχτηκε στην κηδεία του βρέφους.

Ο συνήγορος κατέθεσε μήνυση προς την οικογένεια της δράστιδος καθώς όπως υποστηρίζει ο πατέρας οι γονείς της 37χρονης γνώριζαν για την διαταραγμένη ψυχική κατάσταση της αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Ο πατέρας του βρέφους μάλιστα τόνισε πως έφυγε από το σπίτι καθώς φοβόταν ότι η σύντροφος του θα τον σκοτώσει στον ύπνο.

Νωρίτερα η 37χρονη μητέρα έφτασε στα δικαστήρια Βέροιας με σκυμμένο το κεφάλι και αλεξίσφαιρο.

Αμίλητη, με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας η 37χρονη μητέρα που κατηγορείται πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 6 μηνών βρέφος της στο Μακροχώρι Ημαθίας. «Ντροπή σου» φώναξαν άτομα και συγγενείς του πατέρα που μαζεύτηκαν έξω από τα Δικαστήρια.

Η 37χρονη αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για το τραγικό συμβάν. Σε βάρος της ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η κατηγορούμενη φέρεται να ανέφερε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το βρέφος κι ότι όλα συνέβησαν στην προσπάθειά της να το ταΐσει. Διά του συνηγόρου της αναμένεται να υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς, φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως.

