Ηλεία: Εντοπίστηκε σορός στο φράγμα Φλόκα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό πτώματος στο φράγμα του Φλόκα.
Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός βρίσκεται μέσα σε ρέμα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται στο σημείο, να μην μπορούν να προσεγγίσουν.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως πρόκειται για τον αγνοούμενο ταξιτζή από το Πλουτοχώρι.
Πηγή: Patrisnews.com
