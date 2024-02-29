Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ μετά από τηλεφώνημα που έγινε στις 10:47 για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία του ΟΠΕΚΑ στην οδό Πατησίων 30.

Το τηλεφώνημα έγινε από γυναίκα η οποία δεν έδωσε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη του μηχανισμού.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ η οποία έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε δεν εντόπισε τίποτα ύποπτο.

Σημειώνεται πως λόγω ελέγχων που διενέργησε κλιμάκιο ΤΕΕΜ υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πατησίων από την οδό Ιουλιανού και την οδό Πανεπιστημίου στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

