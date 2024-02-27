Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από το πρωί της Τρίτης, μετά από πληροφορίες για εντοπισμό πτώματος μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Μούτελης, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από τις εκβολές του Αλφειού.
Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη και μηχανήματα πραγματοποιούν εκσκαφές στη θάλασσα στο πλαίσιο των ερευνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες άτομο με ραβδοσκόπο φαίνεται να είχε ενδείξεις για πτώμα στο σημείο.
Πηγή: ilialive.gr
