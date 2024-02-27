Λογαριασμός
Συναγερμός στον Πύργο Ηλείας - Εντοπίστηκε πτώμα στη θάλασσα

Μακάβριο εύρυμα στην παραλία της Μούτελης, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από τις εκβολές του Αλφειού

πτωμα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από το πρωί της Τρίτης, μετά από πληροφορίες για εντοπισμό πτώματος μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Μούτελης, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από τις εκβολές του Αλφειού.

ηλιεα

Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη και μηχανήματα πραγματοποιούν εκσκαφές στη θάλασσα στο πλαίσιο των ερευνών.

ιλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες άτομο με ραβδοσκόπο φαίνεται να είχε ενδείξεις για πτώμα στο σημείο.

Πηγή: ilialive.gr

Πύργος Ηλεία
