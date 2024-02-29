Το Σάββατο 2 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Ηλία Λογοθέτη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο γιος του, Αλέξανδρος.

Τον σπουδαίο ηθοποιό θα αποχαιρετήσουν το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Πηγή: skai.gr

