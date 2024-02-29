Το Σάββατο 2 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Ηλία Λογοθέτη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο γιος του, Αλέξανδρος.
Τον σπουδαίο ηθοποιό θα αποχαιρετήσουν το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Παπάγου.
Πηγή: skai.gr
- Λήξη συναγερμού στο κτίριο του ΟΠΕΚΑ - Δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός
- Χαλκιάς στον ΣΚΑΪ 100,3: Αν είχαν ολοκληρωθεί οι συμβάσεις, το δυστύχημα στα Τέμπη δεν θα είχε συμβεί, όσα ανθρώπινα λάθη και να είχαν γίνει
- Δήμος Αθηναίων: Ζητά συγγνώμη για το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων στα Τέμπη και «δείχνει» τον φρούραρχο της Βουλής
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.