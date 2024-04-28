Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ με συνεχείς επιθέσεις του Ερντογάν που ξεπερνούν τη γλώσσα της διπλωματίας. Τι λένε σχολιαστές για την αναβολή της επίσκεψης στις ΗΠΑ.

Σε ομιλία του στη Διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Πλατφόρμας της Ιερουσαλήμ που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε δριμύτατα κατά του Ισραήλ, λέγοντας ότι «όποιος θέλει να δει τους Φαραώ της σύγχρονης εποχής δεν πρέπει να πάει μακριά. Ας κοιτάξει αυτούς που δολοφόνησαν βάναυσα 35.000 Παλαιστίνιους. Ο σημερινός Χίτλερ και οι ναζί βρίσκονται στη Γάζα» είπε προσθέτοντας: «Δεν μπορείτε να βάλετε αλυσίδα στην καρδιά του Ταγίπ Ερντογάν. Δε θα υποκύψουμε ποτέ».

Η απάντηση όμως από το Ισραήλ ήλθε με καυστικότατο ύφος μέσω του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Ισραέλ Κατς, ο οποίος ανάρτησε ένα καθόλου κολακευτικό photoshop του Ερντογάν.

Αναφερόμενος σε γνωστή τηλεοπτική σειρά που εξυψώνει το οθωμανικό ιστορικό παρελθόν, ο Κατς συνιστά στον Τούρκο πρόεδρο να συνεχίσει να ονειρεύεται την επανίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο χαρακτηρίζει την ανάρτηση του Κατς «κοινότυπη που στερείται κάθε σοβαρότητας». Η στοχοποίηση του προέδρου Ερντογάν, αναφέρει το κείμενο του υπουργείου, δείχνει την κατάσταση στο μυαλό της ισραηλινής κυβέρνησης. «Όλα τα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Ακολούθησε σειρά από ανακοινώσεις και δηλώσεις υπουργών και στελεχών του επιτελείου του Τούρκου προέδρου με σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η δήλωση του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης ότι «οι Ισραηλινοί ηγέτες θα μνημονεύονται πάντα για τις σφαγές που διέπραξαν».

Αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στις ΗΠΑ- Τι λένε σχολιαστές

Η ένταση στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ συμβαίνει τη στιγμή που ανακοινώθηκε η αναβολή της πολυαναμενόμενης επίσκεψης του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Οι δυο πλευρές μιλούν για αναβολή λόγω μη «βολικής» ημερομηνίας επειδή δεν συμβιβάζονταν τα προγράμματά τους και τονίζουν ότι ο διάλογος υψηλού επιπέδου συνεχίζεται.



Αναλυτές θεωρούν ότι η αναβολή προήλθε από την Τουρκία λόγω έλλειψης σαφήνειας από την πλευρά της Ουάσιγκτον ως προς το πρόγραμμα της επίσκεψης.



Ωστόσο ο Αμερικανός Πρέσβης στην Άγκυρα, Τζεφ Φλέικ, δήλωσε χθες ότι οι προετοιμασίες για τη συνάντηση του Ερντογάν-Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο συνεχίζονται και ότι η επίσημη ανακοίνωση για την επίσκεψη θα γίνει χρονικά κοντά στην ημερομηνία που θα οριστεί.



Τούρκοι διπλωμάτες θεωρούν ότι ο Λευκός Οίκος έκανε κακή διαχείριση της επίσκεψης και υποτίμησε την αντίδραση του Ερντογάν. Ενδιαφέρον πάντως είναι το σχόλιο ότι «πρόκειται για μια τεράστια νίκη για τη Ρωσία. Ο Πούτιν πιθανόν να τρίβει τα χέρια του από χαρά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.