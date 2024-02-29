Απάντηση σε όσα ανέφερε νωρίτερα σε δήλωσή της η αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων Ρωξάνη Μπέη σχετικά με το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων στα Τέμπη μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δίνουν πηγές του φρουραρχείου της Βουλής.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, ο αξιωματικός υπηρεσίας ενημέρωσε το συνεργείο καθαρισμού του Δήμου πως υπάρχουν συνθήματα γραμμένα μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και σε άλλα σημεία.

Κατ' εντολή του Φρούραρχου ζήτησαν να σβηστούν όλα όπως συνηθίζεται, χωρίς να έχουν εικόνα ακριβώς τι ανέγραφαν τα συνθήματα.

Η τελική απόφαση για τους χώρους εκτός Βουλής δεν είναι ευθύνη του Φρουραρχείου».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ρωξάνη Μπέη ζητά συγγνώμη για το σβήσιμο των ονομάτων από το συνεργείο καθαρισμού του Δήμου Αθηναίων και σημειώνει ότι έγινε μετά από «πρόσκληση» του φρουράρχου της Βουλής.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Συνεργείο της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων έσβησε χθες βράδυ τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, που είχαν γραφτεί στην πλατεία Συντάγματος, μετά από πρόσκληση του φρουράρχου της βουλής.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έδωσα εντολή να συμβεί κάτι τέτοιο και ουδέποτε ενημερώθηκα γι’ αυτήν την αδικαιολόγητη ενέργεια, η οποία με βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετη. Η κριτική που ασκείται είναι απολύτως δικαιολογημένη.

Ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες και από τους χιλιάδες πολίτες, ανάμεσα στους οποίους ήμουν και εγώ, που διαδήλωσαν, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών».

