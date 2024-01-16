Φωτογραφίες: Χρήστος Στρατουλάκος

Ανασύρθηκε το IX της άτυχης γυναίκας που παρασύρθηκε μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν και ο οδηγός του αυτοκινήτου, από χείμαρρο στο Πλουτοχώρι του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.

Η γυναίκα και ο σύντροφός της αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Και οι δύο επέβαιναν σε ΙΧ το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συντρόφου της άτυχης γυναίκας, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

