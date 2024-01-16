Λογαριασμός
Ηλεία: Ανασύρθηκε το IX της άτυχης γυναίκας που παρασύρθηκε από χείμαρρο - Φωτογραφίες από την επιχείρηση

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συντρόφου της άτυχης γυναίκας

ανασυρση

Φωτογραφίες: Χρήστος Στρατουλάκος

Ανασύρθηκε το IX της άτυχης γυναίκας που παρασύρθηκε μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν και ο οδηγός του αυτοκινήτου, από χείμαρρο στο Πλουτοχώρι του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.

ανασυρση

Η γυναίκα και ο σύντροφός της αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Και οι δύο επέβαιναν σε ΙΧ το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου.

ανάσυρση

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συντρόφου της άτυχης γυναίκας, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

ανάσυρση

Πηγή: skai.gr

