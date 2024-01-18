Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου Νίκου Αναστόπουλου, που αγνοείται από το βράδυ της Δευτέρας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με τη σύντροφο του, η οποία εντοπίστηκε νεκρή, παρασύρθηκε από χείμαρρο, στο Πλουτοχώρι του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στην Ηλεία.

Το βάρος των ερευνών που διεξάγονται υπό αντίξοες συνθήκες καθώς στην περιοχή υπάρχουν τόνοι λάσπης, καλαμιές και φερτά υλικά, επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε μια ακτίνα περίπου ενάμισι χιλιομέτρου, από το σημείο της παράσυρσης, ενώ σκάφος του Λιμενικού ερευνά τη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Αλφειού.

Στην επιχείρηση, με επικεφαλής τον διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηλείας Βασίλη Σολδάτο, μετέχουν 42 άνδρες της ΠΥ, της 6ης ΕΜΑΚ και της 6ης ΕΜΟΔΕ Πάτρας, της ομάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), αλλά και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.

«Θεωρούμε ότι μπορεί ο άνδρας να είναι κάπου θαμμένος. Εστιάζουμε περισσότερο στο πρώτο χιλιόμετρο γιατί και το αυτοκίνητο βρέθηκε σε λιγότερο από 500 μέτρα και η γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το όχημα» ανέφερε στην «Πελοπόννησο» ανώτατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής.

Στο μεταξύ, χθες, κατά τη διάρκεια των ερευνών,. σημειώθηκε ατύχημα, όταν πυροσβεστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο του Πύργου, για προληπτικούς λόγους.

