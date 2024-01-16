kataggelies@skai.gr: Γυμνάσιο στον Νέο Κόσμο χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ για πάνω από ένα μήνα

Χωρίς σταθερό τηλέφωνο και σύνδεση στο ίντερνετ είναι για πάνω από ένα μήνα το 43ο Γυμνάσιο Αθηνών στον Νέο Κόσμο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Ο διευθυντής του σχολείου έχει επικοινωνήσει με την υπεύθυνη εταιρεία τηλεφωνίας από τις 23 Νοεμβρίου, τον οποίο διαβεβαιώνουν ότι θα επισκεφθούν το σχολείο τεχνικοί χωρίς ωστόσο να συμβαίνει.

Στο σχολείο φοιτούν 400 μαθητές, οι γονείς των οποίων δεν δύναται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.