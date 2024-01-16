Νεκρή εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, κοντά σε γεφύρι, στο Πλουτοχώρι του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, η γυναίκα που αγνοούνταν από χθες το βράδυ, όταν μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, επέβαιναν σε ΙΧ το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συντρόφου της άτυχης γυναίκας, ο οποίος οδηγούσε το όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ εντοπίστηκε και το όχημα, αλλά ο οδηγός δεν έχει βρεθεί

Οι πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» αναφέρουν ότι ο 50χρονος άνδρας, αυτοκινητιστής στο επάγγελμα, την ώρα της ισχυρής βροχόπτωσης επιχείρησε να περάσει με το ιδιωτικό του όχημα το γεφύρι που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, έχοντας μαζί του και την αρραβωνιαστικιά του.

Ωστόσο, τη στιγμή που περνούσε από το σημείο ένα κύμα υδάτινου όγκου πέρασε πάνω από το γεφύρι και κόλλησε το όχημα στα κάγκελα, ενώ ακολούθησε και ένα δεύτερο κύμα που χτύπησε με σφοδρότητα το όχημα, το αναποδογύρισε και το έριξε εντός του υδατορέματος Κόβιτσας (Αχέροντας).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 43 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μαζί με ομάδες της 6ης ΕΜΑΚ και της 6ης ΕΜΟΔΕ.

