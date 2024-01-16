Ελλάδα και Ρόδος στην κορυφή των βρετανικών αναζητήσεων για ταξίδια το 2023

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Ελλάδα ήταν η χώρα, την οποία αναζήτησαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη το 2023 ως προορισμό ταξιδιού οι Βρετανοί, σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία που κοινοποίησε η Google.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των νησιών, δημοφιλέστερη στη γνωστή μηχανή αναζήτησης του κολοσσού του διαδικτύου αναδείχθηκε η Ρόδος.

Την Ελλάδα στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς χώρες για διακοπές στη μηχανή αναζήτησης της Google ακολούθησαν κατά σειρά: Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία, Κύπρος, Ταϊλάνδη, Αίγυπτος, Μάλτα και Μαρόκο.

Στα νησιά πίσω από τη Ρόδο ακολούθησε η Σικελία.

Ως προς τις δημοφιλέστερες πόλεις, την αντίστοιχη πρώτη θέση κατέλαβε το Ορλάντο των ΗΠΑ, μπροστά από το Τελ Αβίβ, τη Σεβίλλη, το Μαρακές, τη Λα Ροσελ της Γαλλίας, το Δελχί, το Κορκ στην Ιρλανδία και το Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με την Google, το 2023 οι αναζητήσεις για ταξίδια από Βρετανούς ήταν η μεγαλύτερη από το 2019, τελευταία πλήρη χρόνια πριν από την πανδημία.

Ήταν επίσης η τρίτη χρονιά με αύξηση αναζητήσεων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρόνια στις σχετικές κατηγορίες πτήσεων, ξενοδοχείων και σιδηροδρομικών εισιτηρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.