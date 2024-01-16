Ύστερα από την εκτέλεση του 44χρονου που γάζωσαν εκτελεστές με 97 σφαίρες τα ξημερώματα της Κυριακής 14/1 έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στο Νέο Κόσμο, ανοίγουν οι φάκελοι του Βασίλη Στεφανάκου και του Γιάννη Σκαφτούρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» η ΕΛ.ΑΣ ξεσκονίζει τους φακέλους τους καθώς στο συμβόλαιο του Βασίλη Στεφανάκου φαίνεται να είχε βάλει το χέρι του ο 44χρονος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αυτοκίνητο που είχε βρεθεί το καλοκαίρι στο βενζινάδικο του 44χρονου είχε μέσα όπλα, ένα συμβόλαιο θανάτου για τον «Ζαμπόν», ωστόοσο τότε ο ίδιος πρόλαβε να ενεργήσει πρώτος και να σώσει τη ζωή του.

Ο 44χρονος μάλιστα, είχε φρουρά 17 ατόμων και πάντα ο ίδιος μετακινούνταν έχοντας ολόκληρο σχέδιο. Πρώτα προπορεύονταν μία ομάδα μοτοσικλετιστών η οποία έκανε κατόπτευση του χώρου και αφου ασφάλιζε ότι όλα είναι εντάξει τότε ο «Ζαμπόν» μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.

Όπως ανέφερε ο Θεοδόσης Πάνου στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» ο 44χρονος πλέόν είχε μόνο ένα άτομο που τον προστάτευε.

Ακόμη, όπως φαίνεται στο βίντεο, το αυτοκίνητό του είναι παρκαρισμένο αντίθετα και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού ο ίδιος πάρκαρε πάντα μπροστά την πόρτα του γραφείο του για να μπορεί να έχει οπτική έπαφη με τον δρόμο και να βλέπει ποιος έρχεται.

Σχετικά με το γραφείο-φρούριο που διατηρούσε, είχε προνοήσει να υπάρχει δωμάτιο πανικού, απόλυτα θωρακισμένο. Ο ίδιος πάντα κοιτούσε τις κάμερες και τα μονιτορ ωστόσο το βράδυ της Κυριακής, καθυστέρησε 14 δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

