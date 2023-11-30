Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου ο 32χρονος Πακιστανός, ο οποίος είχε αποπειραθεί να βιάσει μέσα στο σπίτι της αφού προηγουμένως την ξυλοκόπησε, την 50χρονη αγρότισσα από την Ιεράπετρα, στα θερμοκήπια της οποίας έκανε ανά διαστήματα μεροκάματα.

Στον 32χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι θα επιστρέψει στη φυλακή. Η δικηγόρος της 50χρονης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση της για το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για όλες τις αποδιδόμενες κατηγορίες και θα επιστρέψει στη φυλακή για την έκτιση της ποινής του.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής: Το απόγευμα της 9ης Δεκεμβρίου η 50χρονη επέστρεψε στο σπίτι της από τα θερμοκήπια και κατευθύνθηκε στο μπάνιο για να πλυθεί. Ο σύζυγος της απουσίαζε σε εξωτερικές δουλειές. Κάποια στιγμή, όπως περιγράφεται και στο παραπεμπτικό βούλευμα, άκουσε θόρυβο στην αυλή και τον σκύλο τους να γαυγίζει έντονα.

Φόρεσε το μπουρνούζι και άνοιξε την πόρτα. Τότε αντίκρισε μπροστά της τον 32χρονο εργάτη. Η γυναίκα έχει καταθέσει ότι δεν πρόλαβε να τον ρωτήσει τι ήθελε και της πέταξε σκόνη στα μάτια, πιθανότατα χώμα ή καφέ, για να θολώσει την όραση της. «Αμέσως την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να την χτυπά με τις γροθιές του σε όλο το σώμα και ιδίως στο κεφάλι, το οποίο μάλιστα πέραν των σφοδρών χτυπημάτων με τα χέρια, της το χτυπούσε και στο πέτρινο πάτωμα της βεράντας. Παρά τα χτυπήματα που δεχόταν, κατάφερε στιγμιαία να διαφύγει, πλην όμως ο κατηγορούμενος πρόλαβε να την ακινητοποιήσει, την τράβηξε μέχρι το πίσω μέρος της βεράντας και την οδήγησε στο κήπο. Εκεί της έσκισε το εσώρουχο, έβγαλε ένα σουγιά που έφερε πάνω του, το έστρεψε προς εκείνη και την απείλησε ότι θα την σκοτώσει. Τότε εκείνη άρχισε να φωνάζει ακόμα πιο δυνατά για βοήθεια. Φοβούμενος τότε ότι θα γίνει αντιληπτός, τράπηκε σε φυγή και η γυναίκα αιμόφυρτη παρέμεινε κάτω από ένα δένδρο όπου και ανευρέθηκε από τους οικείους της» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας όπου στο Τμήμα Επειγόντων περιέθαλψαν τις πληγές από τα χτυπήματα. Η 50χρονη έφερε διάχυτες εκδορές στο πρόσωπο και κυρίως στο μέτωπο και ανάμεσα στα μάτια, στα ζυγωματικά, στο κάτω χείλος και στο δεξί μάτι καθώς επίσης στην κλείδα και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Ο 32χρονος συνελήφθη τις επόμενες ημέρες καθώς σε βάρος εκδόθηκε ένταλμα και μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια Λασιθίου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Τότε μεταξύ άλλων είχε ισχυριστεί ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ήταν θολωμένος.

