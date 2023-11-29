«Συναγερμός» σήμανε το πρωί, στο Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, όταν τρεις μαθητές - δύο 14χρονα κορίτσια και ένα 15χρονο αγόρι - κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να διακομισθούν στο ΠΑΓΝΗ με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εξετάσουν το τί συνέβη, ενώ όπως διαπιστώθηκε οι μαθητές χρησιμοποίησαν "στικάκια" νικοτίνης, είδος που χρησιμοποιείται για τη διακοπή του καπνίσματος, τα οποία προκάλεσαν αδιαθεσία στα παιδιά, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

