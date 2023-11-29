Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρήτη: Σε δίκη 42χρονος καθηγητής για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικες μαθήτριες

Οι ανήλικες που αναφέρονται στο βούλευμα ήταν μαθήτριες του στο φροντιστήριο - Ο ίδιος ο καθηγητής αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών και ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες είναι προϊόν σκευωρίας

δικαστηριο

Στις 8 Νοεμβρίου εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λασιθίου με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη ο 42χρονος καθηγητής από την Σητεία που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων μαθητριών του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία καθώς ο κατηγορούμενος είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα γνωστός με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Οι ανήλικες που αναφέρονται στο βούλευμα ήταν μαθήτριες του στο φροντιστήριο.

Ο ίδιος ο καθηγητής αρνείται με σθένος το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών και ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες είναι προϊόν σκευωρίας σε βάρος του και προσπάθεια φίμωσής του από μια ομάδα ισχυρών ανθρώπων της πόλης, οι οποίοι είχαν ενοχληθεί, όπως ισχυρίζεται, από τη δράση του για την εξυγίανση δημοτικής επιχείρησης. Πλέον αναμένεται να προσδιοριστεί η εκδίκαση της δίκης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δίκη καθηγητής ανήλικες μαθήτριες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark