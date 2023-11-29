Κρήτη: Σε δίκη 42χρονος καθηγητής για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικες μαθήτριες

Στις 8 Νοεμβρίου εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λασιθίου με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη ο 42χρονος καθηγητής από την Σητεία που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων μαθητριών του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία καθώς ο κατηγορούμενος είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα γνωστός με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Οι ανήλικες που αναφέρονται στο βούλευμα ήταν μαθήτριες του στο φροντιστήριο.

Ο ίδιος ο καθηγητής αρνείται με σθένος το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών και ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες είναι προϊόν σκευωρίας σε βάρος του και προσπάθεια φίμωσής του από μια ομάδα ισχυρών ανθρώπων της πόλης, οι οποίοι είχαν ενοχληθεί, όπως ισχυρίζεται, από τη δράση του για την εξυγίανση δημοτικής επιχείρησης. Πλέον αναμένεται να προσδιοριστεί η εκδίκαση της δίκης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

