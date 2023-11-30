Ηράκλειο: Παγκρήτιο συλλαλητήριο για την υγεία

Παγκρήτιο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο για τη δημόσια υγεία, με επίκεντρο τα προβλήματα και τις ελλείψεις που καταγράφονται στα νοσοκομεία του νησιού.

Στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου εκτός από τους υγειονομικούς, συμμετείχαν ομάδες διαδηλωτών και από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού, ενώ προκειμένου να συμμετέχουν και δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι κηρύχθηκε στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα.

Συμμετείχαν επίσης φορείς, συνδικαλιστικά σωματεία, αλλά και οργανώσεις, φοιτητές και συνταξιούχοι.

Ανάμεσα στα αιτήματα ήταν να μην κλείσει, συγχωνευτεί, καταργηθεί, κανένα τμήμα, κλινική, νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, η πλήρη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων και δομών υγείας, αυξήσεις στους μισθούς και στη χρηματοδότηση για την υγεία. Οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο, πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, δηλώνοντας ότι δεν θα σταματήσουν τον αγώνα διεκδίκησης «ενός αξιοπρεπούς συστήματος υγείας που να υπηρετεί τον άνθρωπο».

*Πηγή φωτογραφιών cretalive.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.