Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν 54χρονο καθηγητή, έξω από Λύκειο, στο Κορδελιό, αρπάζοντας τη χρυσή του αλυσίδα με τον σταυρό και τη βέρα.

Οι τρεις ανήλικοι (15, 16 και 17 ετών), εκ των οποίων δύο Έλληνες κι ένας Αλβανός, διώκονται για ληστεία από κοινού, ενώ φαίνεται πως έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές.

Στις απολογίες τους, ο 15χρονος φέρεται να είπε ότι παρασύρθηκε από τους άλλους δύο, ο 17χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο συμβάν και ο 16χρονος -κατά πληροφορίες- αποδέχθηκε εν μέρει την πράξη.

Aνακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή τους και οδηγούνται σε καταστήματα κράτησης νέων μέχρι τη δίκη τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι τρεις ανήλικοι πλησίασαν αρχικά τον 54χρονο, υποδιευθυντή Λυκείου, κι άλλους τρεις συναδέλφους του, που βρίσκονταν έξω από το προαύλιο του σχολείου. Αρχικά τούς ρώτησαν σε πόση ώρα είναι το διάλειμμα του σχολείου, ενώ ύστερα από λίγη ώρα και καθώς ο 54χρονος πήγαινε να αγοράσει τσιγάρα από παρακείμενο κατάστημα ψιλικών τού επιτέθηκαν με γροθιές και τον λήστεψαν. Τυχαία περνούσαν από το σημείο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, που βοήθησαν τον εκπαιδευτικό να σηκωθεί, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες. Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών ανηλίκων.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ο 36χρονος θείος του αλλοδαπού διότι στην κατοχή του βρέθηκε ο σταυρός. Ο ίδιος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Πλημμελειοδικείο για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.