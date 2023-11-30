Μείωση 10,6% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, και ανήλθαν σε 886 τον αριθμό.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν:
- 54 νεκροί (μείωση 14,3%),
- 74 βαριά τραυματίες (αύξηση 37%)
- και 1.038 ελαφρά τραυματίες (μείωση 7,7%).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
