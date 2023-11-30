Λογαριασμός
Μείωση 10,6% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο τα οδικά τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

τροχαιο

Μείωση 10,6% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, και ανήλθαν σε 886 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν:

  • 54 νεκροί (μείωση 14,3%),
  • 74 βαριά τραυματίες (αύξηση 37%)
  • και 1.038 ελαφρά τραυματίες (μείωση 7,7%).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

