Στις διαταραχές ύπνου που ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους έρχεται να προστεθεί και αυτή της «σεξυπνίας» (Sexsomnia) που λίγοι γνωρίζουν.

Κατά τη διάρκεια της, το άτομο εμπλέκεται σε σεξουαλικές πράξεις στον ύπνο του και το επόμενο πρωί που θα ξυπνήσει δεν θυμάται τίποτα.

Αν και αρκετοί άνθρωποι νομίζουν ότι ονειρεύονται, πολλές παραϋπνίες συμβαίνουν όταν ο εγκέφαλος δεν βρίσκεται σε ονειρική κατάσταση, εξηγεί ο δρ Carlos Schenck, καθηγητής και ανώτερος ψυχίατρος στο Ιατρικό Κέντρο Hennepin County στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

«Πρόκειται για διαταραχές διέγερσης» είπε ο Schenck, ο οποίος έχει μελετήσει τις παραϋπνίες για δεκαετίες. «Πιο συχνά συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του πιο αργού, βαθύτερου σταδίου του ύπνου, που ονομάζεται ύπνος δέλτα. Είναι σαν να χτυπάει ένας συναγερμός ή μια σκανδάλη στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

«Η συνείδησή σας κοιμάται βαθιά, αλλά το σώμα σας είναι ενεργοποιημένο» είπε ο Schenck. «Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί μετά κάποιος αρχίζει να περπατά και να τρέχει και εμπλέκεται σε δραστηριότητες ενώ κοιμάται».

Είναι δύσκολο να μελετήσει κανείς τη σεξουαλική παραϋπνία, γιατί εκτός κι αν οι άνθρωποι αυτοτραυματιστούν, πολλοί δεν έχουν ιδέα για την ασυνείδητη σεξουαλική τους δραστηριότητα μέχρι να τους το πει ένας σύντροφός τους.

Μελέτη του 2010 μελέτησε 1.000 τυχαία επιλεγμένους ενήλικες στη Νορβηγία και διαπίστωσε ότι περίπου το 7% είχε βιώσει σεξουαλική παραϋπνία τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ σχεδόν το 3% ζούσε επί του παρόντος με την πάθηση.

«Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θα εμπλακούν σε σεξουαλική δραστηριότητα με τον σύντροφό τους και δεν ενοχλεί κανέναν από τους δύο. Επομένως, είναι πιθανό αυτό να είναι συναινετικό για κάποιους», δήλωσε η Jennifer Mundt, επίκουρη καθηγήτρια της ιατρικής του ύπνου, της ψυχιατρικής και των επιστημών συμπεριφοράς στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγο.

«Υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις όπου είναι ανησυχητικό για τον σύντροφο και για το άτομο που το κάνει μόλις συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει».

Τι πυροδοτεί τη σεξουαλική παραϋπνία;

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψει κάποιος ότι θα αναπτύξετε παραϋπνία. «Μερικοί άνθρωποι που μιλάνε ή περπατάνε ενώ κοιμούνται ως παιδιά, αναπτύσσουν σεξυπνία ή άλλη παραϋπνία ως ενήλικες, αλλά πολλοί άλλοι όχι» είπε ο Schenck.

«Δεν γνωρίζουμε την τελική αιτία, αλλά υπάρχει μια γενετική συνιστώσα», είπε. «Εάν έχετε τουλάχιστον έναν συγγενή πρώτου βαθμού με παραϋπνία, είναι πιο πιθανό να κάποιος να αναπτύξει διαταραχές ύπνου. Μάλιστα, όσο περισσότεροι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού έχουν παραϋπνία, τόσο πιο πιθανό είναι η πάθηση να επιμείνει στην ενήλικη ζωή ή να επανεμφανιστεί».

Η αποφρακτική άπνοια ύπνου μπορεί επίσης να είναι ένα έναυσμα. Ονομάζεται επίσης OSA, η αποφρακτική άπνοια ύπνου είναι μια σοβαρή ασθένεια ύπνου στην οποία η αναπνοή σταματά για 10 δευτερόλεπτα έως δύο λεπτά πολλές φορές την ώρα κάθε βράδυ. Η πάθηση εμφανίζεται κυρίως σε άνδρες, αν και το ποσοστό των γυναικών ανεβαίνει.

Πηγή: skai.gr

