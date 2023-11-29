Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου» για το σύστημα θέρμανσης

Ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα της θέρμανσης του Γ.Ν ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ εξέδωσε το νοσοκομείο αφότου ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έπαψε νωρίτερα σήμερα από τα καθήκοντά της τη Διοικήτριά του.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση το νοσοκομείο σχετικά με την βλάβη στο σύστημα θέρμανσης, «είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με τη βλάβη στο σύστημα θέρμανσης στο Κτήριο Α’ του Γ.Ν. “Έλενα Βενιζέλου”, διευκρινίζεται ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του, που προβλέπουν:

1. Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού δικτύου θέρμανσης – ψύξης στο υπόγειο και

2. αντικατάσταση συλλεκτών διανομής ζεστού νερού θέρμανσης στο μηχανοστάσιο του κτηρίου.

Για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος, έως ότου είναι πλήρως λειτουργικό το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, τοποθετήθηκαν ήδη θερμαντικά σώματα.

Από σήμερα, δηλαδή, στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου υπάρχει θέρμανση»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προχώρησε νωρίτερα σήμερα στην καρατόμηση της διοικήτριας του Έλενα Βενιζέλου, λόγω έλλειψης θέρμανσης του κεντρικού κτιρίου εδώ και δύο εβδομάδες καθώς υπήρχαν τεχνικά προβλήματα με τον καυστήρα, ο οποίος «έσκασε» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται λόγω παλαιότητας.

