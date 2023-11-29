Στις ΗΠΑ θα εκδοθεί ο Αυστραλός ο οποίος συνελήφθη στην Μύκονο τον Ιούλιο του 2021 μετά από ερυθρά αναγγελία της Interpol των HΠΑ, ως μέλος διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών, εμπλεκόμενος σε υποθέσεις εισαγωγής και διακίνησης κοκαΐνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημά του για μη έκδοση.

Ο εκζητούμενος σύμφωνα με τις Αρχές των ΗΠΑ, φέρεται να συμμετείχε από το Μάιο του 2019 έως το Μάιο του 2021 σε συνωμοσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών στην περιφέρεια της Φλόριντα και για διανομή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από την Κολομβία, μέσω της Καλιφόρνιας, προς την Αυστραλία. Για τα αδικήματα που διώκεται οι προβλεπόμενες ποινές είναι της κάθειρξής 20 ετών και της ισόβιας κάθειρξης.

Το αίτημα των Αμερικανικών Αρχών για την έκδοσή του έγινε αποδεκτό από τα Ελληνικά Ποινικά δικαστήρια και τον Έλληνα υπουργό Δικαιοσύνης (11.3.2023), αλλά ο εκζητούμενος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούσε να ακυρωθεί η εν λόγω υπουργική απόφαση.

Ενώπιον του ΣτΕ υποστήριξε, μεταξύ των άλλων, ότι αν εκδοθεί στις ΗΠΑ θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη η υγεία του λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Και αυτό γιατί έχει γίνει εμφύτευση βηματοδότη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας.

Σήμερα, το Δ΄Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Μαυροπόδι απέρριψε την αίτηση του εκζητούμενου (απόφαση 2162/2023), κρίνοντας ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που πιθανολογούν την ενοχή του εκζητούμενου για τις πράξεις-αδικήματα που διώκεται.

Ακόμη, το ΣτΕ απέρριψε τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε για το θέμα της υγείας του, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με απάντηση των αρμοδίων κρατικών φορέων των ΗΠΑ, υπάρχει εκεί σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους κρατούμενους ακόμη και αν χρειαστεί μπορεί να νοσηλευτεί και σε εξωτερικά νοσοκομεία.

Τέλος, αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ ο εκζητούμενος δεν ισχυρίζεται ότι σε περίπτωση έκδοσής του στις ΗΠΑ κινδυνεύει να υποστεί παραβιάσει του δικαιώματός του σε δίκαιη δίκη, αλλά ούτε επικαλείται στοιχεία για την ύπαρξη ενός τέτοιου κινδύνου.

Πηγή: skai.gr

