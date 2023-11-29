Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός για τα Δικαιώματα Επιβατών στα οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ) και στα μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό, τραμ) σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Παράλληλα, αυξήθηκαν τα πρόστιμα και οι αποζημιώσεις για την ανεμπόδιστη μεταφορά ΑμεΑ με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή περιστατικών διακρίσεων προς άτομα με κινητικά προβλήματα, ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικότερα το δικαίωμα των πολιτών αυτών στη μετακίνηση, διαμορφώνοντας ένα πιο αυστηρό πλαίσιο απέναντι σε ανάρμοστες συμπεριφορές.

Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες αναπροσαρμογές που θεσπίζονται είναι:

· Άρνηση επιβίβασης, κράτησης, έκδοσης, παροχής εισιτηρίου σε ΑμεΑ: αποζημίωση από 30 ευρώ σε 200 ευρώ

· Μη έγκαιρη και εκτός προθεσμιών απάντηση σε αναφορά - καταγγελία πολίτη για παραβίαση δικαιωμάτων: αποζημίωση από 30 ευρώ σε 100 ευρώ.

· Διοικητικό πρόστιμο από 2.000 ευρώ σε 2.500 ευρώ σε περίπτωση μη καταβολής αποζημίωσης για απώλεια - φθορές σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλα βοηθήματα.

Επίσης, προβλέπονται:

· Η διευκόλυνση της διαδικασίας αντικατάστασης της ATH.ENA Card σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας της κάρτας.

· Η βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης του κοινού μέσω ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών.

· Η θέσπιση υποχρέωσης των επιβατών για μη άσκοπη, μη κακή χρήση και μη πρόκληση φθορών στον εξοπλισμό του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου και σεβασμού των κανόνων ορθής διέλευσης από της πύλες εισόδου - εξόδου των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς.

· Εναλλακτικά προς το δικαίωμα αποζημίωσης, ο θιγόμενος πολίτης μπορεί να επιλέξει την παροχή αντίστοιχου ποσού προϊόντων κομίστρου.

· Η δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικού πατινιού (e-scooter).

· Η θέσπιση, για τα λεωφορεία, μέγιστου αριθμού βρεφικών, παιδικών καροτσιών, ποδηλάτων, ηλεκτροκίνητων πατινιών (e-scooters) και καροτσιών λαϊκής σε δύο (2) ανά όχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

