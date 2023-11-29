Παύεται από τα καθήκοντά της η Διοικήτρια του νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου»

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη παύεται από τα καθήκοντά της η Διοικήτρια του Γ.Ν ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο κ. Χρυσοχοΐδης προχώρησε στην καρατόμηση της διοικήτριας του Έλενα Βενιζέλου, λόγω έλλειψης θέρμανσης του κεντρικού κτιρίου εδώ και δύο εβδομάδες καθώς υπήρχαν τεχνικά προβλήματα με τον καυστήρα, ο οποίος «έσκασε» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται λόγω παλαιότητας. Αυτή στιγμή γίνονται εργασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

