Στην εξιχνίαση 38 περιπτώσεων απάτης μέσω διαδικτύου, οι οποίες διαπράχθηκαν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2023 σε βάρος πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και σε περιοχές της επαρχίας, προχώρησαν αστυνομικοί από το Τμήμα Ασφάλειας Ραφήνας-Πικερμίου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 42χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε σχετική καταγγελία, από τη διερεύνηση της οποίας προέκυψε ότι η κατηγορούμενη πωλούσε μέσω ιστοσελίδων ενδύματα και υποδήματα, αλλά οι αγοραστές κατά την παραλαβή τους διαπίστωναν ότι είναι άλλα από αυτά που παρήγγειλαν και μάλιστα ευτελούς αξίας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τής κατηγορούμενης σε 38 περιπτώσεις απάτης σε βάρος πολιτών σε Αθήνα, Ζωγράφο, Βύρωνα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Βριλήσσια, Μελίσσια, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Κορωπί, Λαγονήσι, Πετρούπολη, Αιγάλεω, Καλλιθέα, Κορυδαλλό, Πειραιά, Σαλαμίνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Φάρσαλα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Ρόδο και Κιάτο Κορινθίας.

Για τον τερματισμό της παράνομης δράσης της αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ραφήνας-Πικερμίου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Λιβαδειάς και παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν χθες το πρωί σε περιοχή της Λιβαδειάς, έρευνες σε επαγγελματικό χώρο και οικία κατά τις οποίες κατασχέθηκαν χρεωστική κάρτα τράπεζας και 2 συσκευασίες τηλεφωνικής σύνδεσης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.