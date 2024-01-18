Στο λιμάνι του Ηρακλείου εθεάθησαν το πρωί της Πέμπτης δύο φώκιες. Οι δυο φώκιες τράβηξαν την προσοχή όλων στο λιμάνι.

Τα βίντεο με τις δύο φώκιες να κολυμπούν στο λιμάνι του Ηρακλείου έχουν γίνει viral.

Δείτε τα βίντεο του Μανώλη Στεφανάκη:

