Δείτε βίντεο: Τράβηξαν τα βλέμματα οι δυο φώκιες που έκαναν το μπάνιο τους στο λιμάνι του Ηρακλείου

Τα βίντεο με τις δύο φώκιες να κολυμπούν στο λιμάνι του Ηρακλείου έχουν γίνει viral  

Στο λιμάνι του Ηρακλείου εθεάθησαν το πρωί της Πέμπτης δύο φώκιες. Οι δυο φώκιες τράβηξαν την προσοχή όλων στο λιμάνι.

Τα βίντεο με τις δύο φώκιες να κολυμπούν στο λιμάνι του Ηρακλείου έχουν γίνει viral.

Δείτε τα βίντεο του Μανώλη Στεφανάκη: 

@manolisstefanakis ♬ River Sounds - Relaxing Radiance & Calming Candy Music
@manolisstefanakis ♬ πρωτότυπος ήχος - Manolis Stefanakis
@manolisstefanakis ♬ πρωτότυπος ήχος - Manolis Stefanakis
@manolisstefanakis ♬ πρωτότυπος ήχος - Manolis Stefanakis
