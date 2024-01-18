Λογαριασμός
Κύπρος: Παράνομη σύλληψη Ελληνοκύπριου στο οδόφραγμα της Λήδρας - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο άντρας φέρεται να έβριζε και να φώναζε «Αυτό είναι ελληνικό φύγετε».

Κύπρος

Στη «σύλληψη» Ελληνοκύπριου προχώρησαν σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι μέλη της λεγόμενης Αστυνομίας στα κατεχόμενα στο οδόφραγμα της Λήδρας.

Η ταυτότητα του άνδρα και το πού βρίσκεται αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά. 

Πηγή: philenews.com

TAGS: Κύπρος σύλληψη
