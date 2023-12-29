Θρήνος, σπαραγμός, αλλά και οργή για εκείνους που οδήγησαν στον θάνατο τον συνάδελφό του, τον άνθρωπο που μαζί, μέσα σε μια «κλούβα», περνούσαν τις μέρες της υπηρεσίας ξεχείλιζε ο επικήδειος που εκφώνησε ο διμοιρίτης του Γιώργου Λυγγερίδη, απευθύνοντάς του το ύστατο χαίρε. Ο αστυνομικός με σταθερή φωνή, παρά την έκδηλη συγκίνησή του, αλλά και την απογοήτευση που έδειξε κάποια στιγμή για όσα «δεν αλλάζουν», περιέγραψε τις κρίσιμες στιγμές μετά τον τραυματισμό του Γιώργου και ταυτόχρονα τού έδωσε την υπόσχεση ότι θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Ακούστε απόσπασμα από τον επικήδειο:

Ο αξιωματικός αναφέρθηκε εκτενώς στην υπηρεσιακή διαδρομή του Γιώργου Λυγγερίδη που ξεκίνησε το 2013 στη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων. «Υπήρξες συναδελφικός, έβαζες το υπηρεσιακό συμφέρον πάνω από την οικογένεια. Συμμετείχες σε όλες τις μεγάλες αποστολές. Το 2020 στις Καστανιές του Έβρου απέτρεψες την παράνομη είσοδο 2.000 ατόμων, συμβάλλοντας στην προάσπιση των ελληνικών συνόρων. Έπραξες στο ακέραιο το καθήκον για το οποίο ορκίστηκες. Οι εμπειρίες σου σε είχαν καταστήσει άρτιο επαγγελματία, με ήθος, φιλότιμο, βαθιά πίστη στη νομιμότητα», είπε ώσπου έφτασε στο μοιραίο βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, όταν η ναυτική φωτοβολίδα καρφώθηκε στο πόδι του μόλις 31 ετών αστυνομικού και σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τη ζωή του. «Κρατούσες όρθια την ασπίδα σου. Δεν έπεσες. Γιατί αυτό είναι το καθήκον του ΜΑΤατζή. Και εσύ το είχες ενστερνιστεί, βαθιά μέσα σου», είπε ο διμοιρίτης και συνέχισε: «Δεν πέφτει κανείς. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω μας. Ετσι κάνουμε πάντα. Πονούσες αφόρητα. Αλλά δεν έκλαψες. Δεν φώναξες. Ήσουν σοβαρός και αξιοπρεπής. Ηξερες τις συνέπειες αυτού του τραύματος. Η διμοιρία μας έκανε ό,τι μπορούσε για να σου εξασφαλίσει τη ζωή. Από αυτούς που σήμερα κρύβονται, πίσω από τη μαμά τους και τον μπαμπά τους καθώς και από τους δικηγόρους της αγαπημένης τους ομάδας.

Ο αστυνομικός έδειξε στη συνέχεια απογοητευμένος και χωρίς ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει: «Πάντα έτσι ήταν. Ετσι θα είναι. Γιατί αυτοί τα πρόσωπά τους τα κρύβουν, ενώ τα πρόσωπα των αστυνομικών είναι φανερά και καθαρά. Σε παραδώσαμε στο ασφενοφόρο με 9 παλμούς. Η Υπηρεσία προέβη σε συλλήψεις και έπονται κι άλλες. Μην ανησυχείς Γιώργο. Θα τους βγάλουμε από τα λαγούμια τους. Θα αποδοθεί Δικαιοσύνη. Αποτελούσες και αποτελείς για τους νέους συναδέλφους πρότυπο αστυνομικού. Και τώρα θα είσαι για όλους εμάς, αλλά και για τους μελλοντικούς αστυνομικούς ένας Αθάνατος Ηρωας. Είναι υποχρέωσή μας, το όνομά σου και το αίμα σου να το τιμούμε. Τραυματίσθηκες θανάσιμα στο πεδίο της μάχης για να εξασφαλίσεις την κοινωνική ειρήνη».

Σε άλλο σημείο του επικηδείου, ο διμοιρίτης του Γιώργου Λυγγερίδη αναφέρθηκε στο πλήθος του κόσμου που έδωσε το παρών για να αποχαιρετίσει τον νεαρό αστυνομικό, ξεχωρίζοντας την οικογένειά του- τους γονείς και τη δίδυμη αδελφή του- δίνοντας την υπόσχεση να τους στηρίξουν και να σταθούν στο πλάι τους: «Του αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται. Λυγγερίδης Γεώργιος. Αθάνατος», κατέληξε.

