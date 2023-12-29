Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στον Βόλο με ασυνείδητο οδηγό που πάρκαρε παράνομα σε κεντρική λεωοφόρο.

Ο συγκεκριμένος οδηγός πάρκαρε παράνομα στην κεντρική λεωφόρο Ιάσωνος, αφαίρεσε μόνος του τις πινακίδες του οχήματός του και πήγε να...πιει σε κοντινό τσιπουράδικο.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, γερανός της τροχαίας έφτασε στο σημείο για να σηκώσει το αυτοκίνητο όμως ο οδηγός καθόταν ατάραχος στο τραπέζι του και έπινε το τσίπουρό του στο καφενείο.

Πηγή: skai.gr

