Φραστική επίθεση δέχθηκε ο 44χρονος Νορβηγός κατά την έξοδό του από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όπου πήγε να απολογηθεί για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού και τον τραυματισμό του 32χρονου κουμπάρου του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας άνδρας περίμενε τον 44χρονο έξω από τα δικαστήρια και κατά την έξοδό του τού επιτέθηκε λεκτικά με έντονο τρόπο.

Αστυνομικός με πολιτικά που συνόδευε τον 44χρονο Νορβηγό απομάκρυνε τον άνδρα και ο κατηγορούμενος μπήκε με ασφάλεια στο αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

