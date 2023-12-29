Δυο νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν, στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου για τα όπλα, ενώ, επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δυο δράστες, 25 και 18 ετών, βραδινές ώρες της Τετάρτης 27/12, έχοντας ως σκοπό να αφαιρέσουν αντικείμενα, παραβίασαν παράθυρο στο σπίτι του ηλικιωμένου, σε περιοχή της Σάμης Κεφαλληνίας, και ο ένας εξ αυτών μπήκε μέσα, ενώ ο άλλος παρέμεινε εξωτερικά επιτηρώντας τον χώρο. Την ίδια ώρα μπήκε στο σπίτι και ο ηλικιωμένος ένοικός της, και βλέποντάς τον ο 25χρονος δράστης του επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας του βαριές σωματικές βλάβες στην κοιλιακή χώρα και την ωμοπλάτη. Στη συνέχεια, μαζί με το συνεργό του, τράπηκαν σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δυο δραστών, οι οποίοι μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της Πέμπτης (28.12.2023), σε περιοχή της Κεφαλονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.