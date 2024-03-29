Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Σήμερα η απόφαση για τους 26 κατηγορούμενους

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα ανακοινώσει σήμερα την απόφαση του για μία από τις πιο αποκρουστικές υποθέσεις, με θύμα ένα ανήλικο παιδί, που έχουν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη. Την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης του κοριτσιού από τον Κολωνό που έζησε μία φρίκη λίγο πριν και λίγο μετά τη συμπλήρωση των 12 ετών.

Οι δικαστές καλούνται να αποφανθούν για την ενοχή ή μη 26 κατηγορουμένων. Τρεις από αυτούς, ο 55χρονος Ηλίας Μίχος, η 37χρονη μητέρα του παιδιού και ένας συνταξιούχος ναυτικός που είχε το όνομα «Μιχάλης» σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, είχαν κατά τη δικογραφία, πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγριότητα που βίωσε το παιδί. Οι τρεις τους, με πιο σημαντικό ρόλο στον 55χρονο, επωμίζονται την ποινική ευθύνη για το ασύλληπτο μαρτύριο που βίωσε το παιδί από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο του 2022.

Οι υπόλοιποι 23, στη συντριπτική πλειονότητα τους ήταν οι λεγόμενοι «πελάτες» στα ραντεβού της φρίκης που οδηγούνταν η ανήλικη μαθήτρια και προχώρησαν σε γενετήσιες πράξεις. Εννέα από αυτούς, ήταν άνθρωποι της γειτονίας ή της ευρύτερης περιοχής που έμενε η ανήλικη.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα για τη δυσώδη υπόθεση, ο ρόλος που αποδίδεται στον 55χρονο επιχειρηματία είναι βασικός καθώς ουσιαστικά οι δικαστικές αρχές του προσάπτουν ότι έσυρε ένα παιδί στην κόλαση. Ο Μίχος κατηγορείται ότι βίασε το παιδί τον Απρίλιο του 2022: «της προκάλεσε τρόμο και ανησυχία για τη ζωή της και τη σωματική της ακεραιότητα με την επίδειξη όπλου και μαχαιριών που κατείχε, καθώς και με την απειλή ότι, αν δεν ανεχθεί τις ασελγείς του πράξεις, θα σκοτώσει την ίδια ή την οικογένειά της ή θα διαδώσει ότι εκείνη τον επιθυμεί ερωτικά» αναφέρουν οι δικαστές για τον τρόπο που η 12χρονη έπεσε θύμα βιασμού. Ο Μίχος στη συνέχεια εξώθησε την ανήλικη, που μέσα στον Ιούλιο συμπλήρωσε τα 12 χρόνια της, στα φρικιαστικά ραντεβού, ενώ φέρεται να διακινούσε και πορνογραφικό υλικό του ανήλικου παιδιού.

Για τη μητέρα το βούλευμα δέχεται ότι «εξώθησε την ανήλικη κόρη της στην πορνεία» και πως υπέθαλψε και διευκόλυνε το παιδί, ώστε να βρίσκει χρήματα «για την καθημερινή διαβίωση της οικογένειας της».

Όσον αφορά τον «Μιχάλη», στη δικογραφία αναφέρεται πως προωθούσε το κινητό της 12χρονης σε μέλη συγκεκριμένου chat για να «συναντήσουν» το παιδί, ζητώντας τους, να πουν στη 12χρονη πως «είναι από τον Μιχάλη» για να εξασφαλίζει ο ίδιος τη «μεσιτεία».

Πριν από λίγες ημέρες η εισαγγελική αγόρευση επί της ενοχής των κατηγορουμένων προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις καθώς εισηγήθηκε μία πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση για κρίσιμες κατηγορίες του Μίχου -βιασμό, μαστροπεία κατά ανηλίκου, εμπορία ανθρώπων κλπ- που αν υιοθετηθούν βγάζουν τον κατηγορούμενο από τη ζώνη των επαπειλούμενων ισοβίων και τον τοποθετούν σε άλλο πλαίσιο ποινών με ποινές 10-15 ετών για κάθε πράξη και με όριο, κατά συγχώνευση, τα 20 χρόνια. Παράλληλα η εισαγγελέας ζήτησε ενοχή όπως εισάγεται και με την επιβαρυντική περίσταση, για τις κατηγορίες της μητέρας -διακεκριμένη μαστροπεία, πορνογραφία ανηλίκου- που επίσης εφόσον γίνει αποδεκτή η εισήγηση της, έχουν αντίστοιχο πλαίσιο ποινών. Ως προς τις ποινές αντίστοιχες θα είναι και για τον συνταξιούχο ναυτικό, εφόσον κριθεί ένοχος, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση.

Η διαδικασία μετά την ανακοίνωση της απόφασης επί της ενοχής ή μη κατηγορουμένων που αναμένεται στις 10 το πρωί, εκτιμάται ότι θα είναι πολύωρη.

Έξω από το κτήριο του Εφετείου σήμερα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις υποστήριξης της 12χρονης και της μητέρας της με αίτημα την καταδίκη όπως εισάγεται του Μίχου και την αθώωση της 37χρονης γυναίκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.