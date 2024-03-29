Της Ιωάννας Μάνδρου

Mε ποινή ισόβιας κάθειρξης απειλείται ο βασικός κατηγορούμενος για την πολλαπλή σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης στον Κολωνό μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που τον έκρινε ένοχο για βιασμό και για σειρά άλλων βαρύτατων κατηγοριών.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 55 ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ στον Κολωνό για βιασμό, μαστροπεία και διακίνηση πορνογραφικού υλικού, ενώ τον αθώωσε για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων.

Η ποινή που προβλέπει ο νόμος που άλλαξε το 2022 για τον βιασμό και προέβλεψε βαρύτατες ποινές ως ισόβια θα εφαρμοστεί στην υπόθεση του Κολωνού και ως εκ τούτου τα ισόβια για τον βασικό κατηγορούμενο ενδέχεται να είναι η ποινή που θα του επιβληθεί.

Παράλληλα το Δικαστήριο έκρινε αθώα τη μητέρα της ανήλικης για τα βασικά αδικήματα που της είχαν αποδοθεί, μαστροπεία και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ενώ την έκρινε ένοχη για εκβίαση, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους που είχαν κατηγορίες για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης το Δικαστήριο αθώωσε έξι από αυτούς και καταδίκασε 17 ανάμεσα στους οποίους και ο επωνομαζόμενος «Μιχάλης» που κρίθηκε ένοχος για βαριές κατηγορίες της διακεκριμένης μαστροπείας της παιδικής πορνογραφίας ενώ αθωώθηκε για απόπειρα γενετήσιων πράξεων.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της απόφασης που έγινε δημόσια, επανήλθε στη διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ανηλικότητας του θύματος με τις αγορεύσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων.

Για την υπόθεση του Κολωνού, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, η εισαγγελική πρόταση που δεν υιοθετήθηκε στο σκέλος για το βιασμό σε ό,τι αφορά την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου, είχε προκαλέσει αντιδράσεις, αν και η πρόταση δεν ήταν δικαστική απόφαση και επιπλέον η εισαγγελέας δεν πρότεινε την απαλλαγή του βασικού κατηγορούμενου αλλά την ενοχή του για πολλά και βαριά αδικήματα πλην του βιασμού.

