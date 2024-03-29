Κλειστός το Σάββατο και την Κυριακή ο σταθμός του μετρό «Αγία Βαρβάρα» λόγω εργασιών

Δεν θα λειτουργήσει αύριο Σάββατο 30/3 και Κυριακή 31/3, ο σταθμός του Μετρό «Αγία Βαρβάρα», λόγω εργασιών για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ ,από τη Δευτέρα 1 Απριλίου που ο σταθμός θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά, οι επιβάτες θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που υπήρχε ήδη (επικυρωτικά και αυτόματα μηχανήματα πώλησης), εγκατεστημένο σε νέες θέσεις.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Αγία Βαρβάρα»

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού λόγω της διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Αγία Βαρβάρα», ο ΟΑΣΑ ενημερώνει ότι:

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ30 Στ. Αγία Μαρίνα - Στ. Κορυδαλλός, θα διασυνδέει πλήρως τους Σταθμούς «Αγία Μαρίνα» και Κορυδαλλός» με τον Σταθμό «Αγία Βαρβάρα».

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί και διεύρυνση ωραρίου της λεωφορειακής γραμμής Χ30 για δυνατότητα μετεπιβίβασης κατά τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριμένα:

το Σάββατο 30/3 το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι 01:45 και

την Κυριακή 31/3 το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι 00:40.

Για τη μετάβαση στον Σταθμό «Αγία Βαρβάρα», οι επιβάτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις διερχόμενες γραμμές 830, 837 και 892. Επίσης, οι γραμμές 807 και 831 προσεγγίζουν τον Σταθμό «Αγία Βαρβάρα».

