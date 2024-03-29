Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στη Λακωνία, ανατολικά του χωριού Άρνα.

Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς δεν απειλεί μέχρι τώρα κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει οιριοθετηθεί.

Για την κατάσβεση επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Άρνα Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 29, 2024

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.