Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποχωριστεί μερικούς από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της για να «γεμίσει το κενό» στο Βρετανικό Μουσείο, εάν τα μάρμαρα του Παρθενώνα επανενωθούν στην Αθήνα, δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού της χώρας, Λίνα Μενδώνη μιλώντας στην ιστοσελίδα Guardian.

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη», είπε. «Σε περίπτωση που τα γλυπτά επανενωθούν στην Αθήνα, η Ελλάδα είναι έτοιμη να διοργανώσει εκ περιτροπής εκθέσεις σημαντικών αρχαιοτήτων που θα κάλυπταν το κενό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν είχαν ζητηθεί συγκεκριμένα έργα από το Λονδίνο, η υπουργός επέμεινε ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις δεν είχαν επεκταθεί σε «συγκεκριμένα τεχνουργήματα».

Ωστόσο, για πρώτη φορά έδωσε μια γεύση από το πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η Αθήνα για να αποζημιώσει το Βρετανικό Μουσείο για την παραίτηση από τα γλυπτά λέγοντας ότι οποιεσδήποτε αρχαιότητες σταλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι επίσης πόλος έλξης του κοινού, σχολιάζει ο Guardian.

«[Θα καλύψουν το κενό, θα διατηρήσουν και θα ανανεώνουν συνεχώς το ενδιαφέρον των διεθνών επισκεπτών για τις ελληνικές γκαλερί του Βρετανικού Μουσείου», είπε η Μενδώνη, αν και προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε συμφωνία και όλα τα στοιχεία της θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά».

Όταν ρωτήθηκε εάν η Ελλάδα έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Βρετανικού Μουσείου σε μια περίοδο που όλο και περισσότερα αμφισβητούμενα αντικείμενα επιστρέφονται στις χώρες προέλευσής τους, η κυρία Μενδώνη υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει «να κάνει πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο διάλογος και η πολιτιστική διπλωματία».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι δεν έχει ειπωθεί στους Βρετανούς η αλήθεια για τον Έλγιν και τις συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκαν τα Μάρμαρα, επικαλέστηκε τον Hugh Hammersley, έναν βουλευτή του 19ου αιώνα, ο οποίος το 1816 είπε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να αποκτήσει το τα γλυπτά του Σκωτσέζου διπλωμάτη ήταν μια «πράξη ληστείας».

Η κυρία Μενδώνη μίλησε επίσης για τη θετική διάθεση πίσω από τη μεγάλη «εθνική υπόθεση» της Ελλάδας.

«Ακόμη και άνθρωποι που για χρόνια αντιτίθενται στην επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα τώρα υποστηρίζουν το αίτημά μας», είπε. «Αν δεν ήμουν αισιόδοξη, δεν θα δούλευα με θέρμη και πίστη για την εθνική υπόθεση της επανένωσης των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης εδώ στην Αθήνα». κατέληξε.

