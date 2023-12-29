Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στον Εύοσμο

Ληστεία σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα σε κατάστημα ψιλικών στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο άγνωστοι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, απείλησαν με μαχαίρι τον υπάλληλο του καταστήματος, υποχρεώνοντάς τον να τους παραδώσει τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Αφού άρπαξαν γύρω στα 800 ευρώ, τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

