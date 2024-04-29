Λογαριασμός
Survivor 2024: «Εγώ περίμενα να ψηφίσουν τη Δώρα, είναι αγκάθι για την ομάδα»

«Συνεχίζω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Δώρα είναι αγκάθι για την κόκκινη ομάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Την εκτίμηση πως οι Κόκκινοι δεν έπρεπε να ψηφίσουν τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους προς αποχώρηση αλλά τη Δώρα, εξέφρασε μιλώντας στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι η Αναστασία.

Πρόσθεσε μάλιστα πως η Δώρα είναι αγκάθι για την ομάδα ενώ ο Γιώργος έχει φέρει αρκετές νίκες το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: SurvivorGR SkaitvGR
