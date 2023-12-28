Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα εξέφρασε για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος των Επιτρόπων του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν.

Έκανε πάντως λόγο ξανά για «μοίρασμα» των τέχνεργων του Φειδία και σημείωσε ότι δεν θέλει τη μόνιμη αφαίρεση αντικειμένων από τη συλλογή του λονδρέζικου ιδρύματος του οποίου ηγείται.

Στο νεότερο επεισόδιο του podcast 'Political Currency' που συμπαρουσιάζει, ο κ. Όσμπορν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση του γνωστού Βρετανού ηθοποιού και υπέρμαχου της επανένωσης των Γλυπτών Στίβεν Φράι περί πιθανής αλλαγής του νόμου για τα αντικείμενα της συλλογής του Βρετανικού Μουσείου.

Ο κ. Φράι επισήμανε πως ο νόμος που απαγορεύει την αφαίρεση εκθεμάτων από το Βρετανικό Μουσείο άλλαξε εύκολα και γρήγορα στην περίπτωση του εγγράφου του συντάγματος της Αυστραλίας. «Είναι αλήθεια, δεν είναι, πως αυτά τα πράγματα μπορούν να περάσουν με ένα νεύμα», σχολίασε ο Βρετανός ηθοποιός.

Ο κ. Όσμπορν απάντησε, λέγοντας αρχικά πως τα λόγια του Στίβεν Φράι αναδεικνύουν την ύπαρξη περιθωρίου για μια συμφωνία. Και συνέχισε:

«Ελπίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της ελληνικής κυβέρνησης και του Μουσείου Ακρόπολης, (...) μια συμφωνία που θα μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε τη θέαση των Μαρμάρων, των σπουδαίων Γλυπτών που κάλυπταν περιμετρικά την Ακρόπολη (sic) στην αρχαία Ελλάδα, αλλά όχι με τρόπο που αμφισβητεί τις θεμελιώδεις αξιώσεις του καθενός.

Η Ελλάδα πάντα θα λέει ότι δικαιωματικά είναι δικά της. Ο νόμος είναι πολύ ξεκάθαρος ότι συνιστούν κτήση του Βρετανικού Μουσείου και έχουμε ακούσει από αυτήν τη Συντηρητική κυβέρνηση πως αυτό δεν θα αλλάξει, όπως και από τη δυνητική Εργατική κυβέρνηση του Στάρμερ ότι δεν θα αλλάξει.

Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν; Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την οποία ένα τμήμα των Γλυπτών θα εκτίθεται ανά πάσα στιγμή στην Αθήνα σε αυτό που ο Στίβεν (Φράι) ορθώς αποκαλεί λαμπρό μουσείο. Ήμουν εκεί μόλις πριν από λίγους μήνες. Και την ίδια ώρα ορισμένοι θαυμάσιοι ελληνικοί θησαυροί που δεν έχουν φύγει ποτέ από την Ελλάδα θα έρχονται και θα εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, όπως η Μάσκα του Αγαμέμνονα για παράδειγμα».

Ο Τζορτζ Όσμπορν πρόσθεσε πως με μια τέτοια συμφωνία εκατομμύρια άνθρωποι και στις δύο πόλεις θα μπορούν να βλέπουν αυτά τα «θαυμάσια» αντικείμενα.

Τόνισε πάντως πως είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό επί 200 χρόνια. «Επομένως δεν είναι μια εύκολη συμφωνία να επιτευχθεί. Αν υπήρχε μια απλή λύση θα είχε βρεθεί. Αλλά είμαι σχετικά αισιόδοξος».

Είπε επίσης πως οι επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου είναι πολύ θετικά διακείμενοι υπέρ μιας συμφωνίας και εκτίμησε πως το ίδιο είναι και η ελληνική κυβέρνηση. «Και ακόμα και αν η βρετανική κυβέρνηση δεν μιλά στον Έλληνα πρωθυπουργό, μιλά το Βρετανικό Μουσείο», παρατήρησε.

Σε ερώτηση του συμπαρουσιαστή του Εντ Μπόουλς περί πιθανής αλλαγής του νόμου του 1963 περί εκθεμάτων του Βρετανικού Μουσείου, ο κ. Όσμπορν απάντησε:

«Ο νόμος λοιπόν όπως είναι αυτή τη στιγμή γραμμένος λέει ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορεί να επιστρέψει αντικείμενα. Και παρεμπιπτόντως, δεν θέλουμε να επιστρέψουμε μονίμως σημαντικά μέρη της συλλογής μας, διότι πιστεύουμε σε αυτό που το μουσείο προσφέρει, δηλαδή την ευκαιρία να δει κανείς όλους αυτούς τους σπουδαίους πολιτισμούς μαζί.

Αλλά, ως προς την ουσία, τις τελευταίες λίγες εβδομάδες τόσο ο Ρίσι Σούνακ όσο και ο Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσαν πως δε θα αλλάξουν το νόμο. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε εντός του νόμου. Και εντός του νόμου μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτή την πραγματικά φιλόδοξη πρόταση να μοιραζόμαστε τα Μάρμαρα ώστε να διασφαλίσουμε πως ένα τμήμα τους θα εκτίθεται πάντοτε στην Ελλάδα».

Οι τοποθετήσεις Όσμπορν έρχονται μετά και από τη συνέντευξη της υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνας Μενδώνη στον Guardian με την οποία λέει πως η Ελλάδα θα κάλυπτε με περιοδική αποστολή άλλων αρχαιοελληνικών θησαυρών το «κενό» που θα άφηνε στο Βρετανικό Μουσείο η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακρόπολης.

