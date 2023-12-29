«Είμαι αισιόδοξος για τη μεταρρύθμιση που σε πρώτη φάση έφερε ανταγωνισμό» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης σχετικά με τα νέα τιμολόγια ρεύματος, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, ΣΗΜΕΡΑ.

«Το πράσινο θα είναι το πιο φθηνό καθώς η τιμή του θα είναι κάτω από 14 λεπτά του ευρώ χωρίς επιδοτήσεις και είναι το τιμολόγιο που μεταπίπτουν όλοι οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν χρώμα. Την τιμή του θα ανακοινώσει η ΡΑΑΕΥ στις 2 Ιανουαρίου αλλά πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί κάτω από 14 λεπτά» εξήγησε ο κ. Σκυλακάκης.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα χρώματα του τιμολογίου, ο υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι «τα μπλε τιμολόγια είναι πολύ ανταγωνιστικά κάτω από 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα ενώ πρόκειται για το σταθερό τιμολόγιο».

«Το πράσινο είναι ένα κυμαινόμενο τιμολόγιο που ο καταναλωτής θα γνωρίζει την τιμή του την πρώτη ημέρα του μήνα, το μπλε πρόκειται για σταθερό τιμολόγιο που η τιμή του θα ισχύει για έξι μήνες ή ένα χρόνο από την αρχή του συμβολαίου. Τέλος το κίτρινο εάν είναι κυμαινόμενο εκ των υστέρων γνωρίζεις την τιμή μετά το τέλος του μήνα αλλά δεν πληρώνεις τον κίνδυνο αντιστάθμισης».

Παράλληλα, ο κ. Σκυλακάκης δήλωσε ότι «θέλουμε σε όλα τα χρώματα να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός».

Ερωτηθείς για το τι πρέπει να πράξουν οι καταναλωτές που δεν ξέρουν ποιο τιμολόγιο να επιλέξουν, ο κ. Σκυλακάκης πρότεινε να παραμείνουν στο πράσινο το οποίο είναι πολύ ανταγωνιστικό.

«Να περιμένουν την πρώτη του μήνα που θα βγει το τιμολόγιο με τις τιμές από τους παρόχους και εάν δουν ότι ο πάροχός τους είναι ακριβός να αλλάξουν τότε» είπε.

Αναφορικά με την επιδότηση ρεύματος ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιδοτήσεις για το 40% του πληθυσμού όπως για παράδειγμα το κοινωνικό τιμολόγιο ή εκείνο των πολυτέκνων ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 όσοι θερμαίνονται με το ρεύμα και μπουν στην πλατφόρμα θα δουν τιμές σε επίπεδο προ κρίσης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις ισχύουν για όλα τα τιμολόγια.

Ερωτηθείς για τη μη κατανόηση των νέων τιμολογίων από τους καταναλωτές, ο κ. Σκυλακάκης απάντησε ότι «πριν είχαμε 130 διαφορετικά τιμολόγια και ο καταναλωτής δεν τα παρακολουθούσε. Τώρα τα ομαδοποιούμε σε τέσσερις κατηγορίες και εκπαιδεύουμε τον κόσμο μέχρι να κατανοήσει το νέο σύστημα με σκοπό να συγκρίνει τις τιμές».

«Ήδη λειτουργεί ο ανταγωνισμός, όπως στο μπλε και θα το δούμε και στο πράσινο και το κίτρινο. Ο ανταγωνισμός ήρθε για να μείνει. Ωστόσο αυτό είναι ένα κομμάτι στον λογαριασμό του ρεύματος που διαμορφώνει την τιμή του ενώ υπάρχουν και άλλα όπως εκείνο των ρύπων που έχει ακριβύνει από τα 20 – 25 ευρώ που πήγε στα 75, υπάρχει η τιμή του αερίου που έχει μειωθεί, έχει την τιμή του λιγνίτη που είναι το πιο ακριβό καύσιμο, έχει τις ρευματοκλοπές αλλά και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές» πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη ρήτρα προσαρμογής, είπε ότι η ακρίβεια οφείλεται στον πόλεμο της Ουκρανίας και στην αύξηση της τιμής των ρύπων και όσο μπαίνουν οι ΑΕΠ μειώνονται

«Για να έχουμε φθηνό ρεύμα χρειάζεται να βάζουμε ανανεώσιμες πηγές, να γίνουν ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα νησιά και να μειώσουμε τις ρευματοκλοπές για τις οποίες γίνονται έλεγχοι. Πιάναμε 13.000 ρευματοκλοπές τον χρόνο και για την αντιμετώπισή τους πηγαίνουμε στη μέτρηση ανά μήνα και στην αύξηση των ποινών».





Πηγή: skai.gr

