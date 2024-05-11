Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Κένεθ Γκρίφιν κάλεσε σήμερα το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ - στο οποίο φοίτησε και το οποίο χρηματοδοτεί με δωρεές- να ενστερνιστεί τις «αξίες της Δύσης», υποστηρίζοντας ότι οι αναταραχές που σημειώνονται σε αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις είναι αποτέλεσμα μιας «πολιτισμικής επανάστασης» στο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο Γκρίφιν, ιδρυτής του αμερικανικού hedge fund, Citadel, ανέφερε στους Financial Times σε συνέντευξή του ότι οι ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία «ξέχασαν ότι η εκπαίδευση είναι το μέσο αναζήτησης της αλήθειας και απόκτησης γνώσης».

«Το Χάρβαρντ πρέπει να φέρει στο προσκήνιο (ότι) στηρίζει την αξιοκρατία στην Αμερική...», είπε ο Γκρίφιν, προσθέτοντας ότι τα Πανεπιστήμια πρέπει «να ενστερνιστούν τις αξίες της Δύσης που έχουν χτίσει ένα από τα μεγαλύτερα έθνη στον κόσμο».

Ο Γκρίφιν, ο οποίος έχει δωρίσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι διέκοψε τις δωρεές στο Πανεπιστήμιο εξαιτίας του τρόπου που η διοίκησή του χειρίστηκε φαινόμενα αντισημιτισμού στην πανεπιστημιούπολη.

«Αυτό που βλέπετε τώρα είναι η κατάληξη αυτής της πολιτισμικής επανάστασης στην αμερικανική εκπαίδευση και εκτυλίσσεται στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το πρότυπο του καταπιεστή και του καταπιεσμένου», ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής στους FT. «Οι διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις είναι σχεδόν σαν περφόρμανς…».

«Η ελευθερία του λόγου δεν δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να εισβάλλει σε ένα κτίριο ή να το βανδαλίζει». «Αυτό δεν είναι ελευθερία του λόγου. Αυτό είναι απλά αναρχία», υποστήριξε.

Οι δηλώσεις Γκρίφιν έρχονται εν μέσω συλλήψεων δεκάδων φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών σε πανεπιστήμια σε όλη την Αμερική στην τελευταία σε σειρά καταστολών διαδηλώσεων που έχουν προκαλέσει αναταραχή σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Οι διαδηλωτές φοιτητές ζητούν εκεχειρία στην ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα και έχουν ζητήσει από τα πανεπιστήμιά τους να τερματίσουν συμφωνίες με εταιρείες που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ.

Από τις πρώτες μαζικές συλλήψεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στις 18 Απριλίου, τουλάχιστον 2.600 διαδηλωτές τέθηκαν υπό κράτηση σε περισσότερες από 100 διαδηλώσεις σε 39 πολιτείες και την Πόλη της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το The Appeal, έναν μη κερδοσκοπικό ειδησεογραφικό οργανισμό.

Ο Γκρίφιν, ο οποίος αποφοίτησε από το Χάρβαρντ, μίλησε στο συνέδριο Managed Funds Association στο Μαϊάμι τον Ιανουάριο για τα ελίτ πανεπιστήμια της Αμερικής και επέκρινε την πανεπιστημιακή εκπαίδευση κατηγορώντας την ατζέντα "DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη)".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

