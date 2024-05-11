Superleague: Ιδανική αυλαία για Παναιτωλικό, 2-1 στην Κρήτη τον ΟΦΗ

ΟΦΗ και Παναιτωλικός έριξαν αυλαία στο φετινό πρωτάθλημα, δίνοντας μια ωραία παράσταση στο Ηράκλειο, με τους Αγρινιώτες να παίρνουν τη νίκη (1-2).

Στο… μυαλό του κόουτς:

Ο Τραϊανός Δέλλας παρέταξε τον ΟΦΗ με το κλασικό σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Χριστογεώργος, με τους Θεοδοσουλάκη, Λουκάο Γιαννούλη και Θοράρινσον να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Γκλάζερ και Γκαγέγκος με τους Ριέρα και Αποστολάκη να παίζουν στις δύο πτέρυγες και τον Τοράλ σε ρόλο «10αριού», πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ισέκα.

Από την άλλη, ο Γιάννης Πετράκης επέλεξε το σύστημα 3-5-2. Στο τέρμα βρέθηκε ο Τσάβες, με την τριάδα των στόπερ να αποτελείται από τους Τορεχόν, Ντουάρτε και Λιάβας. Χατζηθεοδωρίδης και Μαυρίας ανέλαβαν ρόλο μπακ-χαφ στις δύο πτέρυγες, με τους Πέρες, Ντουάρτε και Μπουζούκη να κινούνται στον χώρο του άξονα. Επιθετικό δίδυμο ήταν οι Καρέλης και Ντίας.

Το ματς:

Παρά το γεγονός πως το παιχνίδι δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον – παρά μόνο για την άτυπη μάχη στο κυνήγι της 1ης θέσης των playouts – οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του «Γεντί Κουλέ» με διάθεση και ένταση στο παιχνίδι τους.

Εκείνος που ξεκίνησε πολύ πιο δυναμικά το παιχνίδι ήταν ο Παναιτωλικός, ο οποίος στην πρώτη του τελική, ευτύχησε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με το απίθανο γυριστό βολ πλανέ του Καρέλη, έπειτα από ωραία σέντρα του Φεντερίκου Ντουάρτε από τα αριστερά!

Τέρμα το οποίο κατά πως φάνηκε, έδωσε την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του ματς, φτάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις κοντά και σε ένα δεύτερο γκολ. Αρχικώς στο 9’ με το σουτ του Χατζηθεοδωρίδη από τα αριστερά να βγάζει ο Χριστογεώργος και εν συνεχεία στο 15’, με τον Φεντερίκο Ντουάρτε να βγάζει τη σέντρα από τα αριστερά, τον Μπουζούκη να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά από την «καρδιά» της περιοχής, με την μπάλα να βρίσκει - σωτήρια - πάνω στο σώμα του Γιαννούλη. Δύο λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Μπρούνο Ντουάρτε έπειτα από κόρνερ σταμάτησε πάνω στον κίπερ των Κρητικών.

Από το 25λεπτο και μετά, οι γηπεδούχοι άρχισαν σιγά-σιγά να ανεβάζουν τις γραμμές τους, κερδίζοντας μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κάνοντας παράλληλα αισθητή την παρουσία τους στα αντίπαλα καρέ. Η πρώτη ουσιαστική στιγμή του ΟΦΗ στο ματς λίγο έλειψε να μεταφραστεί σε γκολ, όταν στο 33’ και μετά από υπέροχη ανάπτυξη, ο Ισέκα έκανε ένα «γλυκό» πλασέ από τα δεξιά, με την μπάλα να σταματά στο απέναντι κάθετο δοκάρι. Στο 40’, οι Κρητικοί απείλησαν εκ νέου με το δυνατό σουτ του Τοράλ από πλεονεκτική θέση να βγάζει ο Τσάβες, με τον κίπερ του Παναιτωλικού να λέει «όχι» και στην αδύναμη κεφαλιά του Ισέκα ένα λεπτό αργότερα.

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο 45λεπτο, ο Παναιτωλικός βρήκε ένα γρήγορο γκολ. Μόνο που αυτή τη φορά χρειάστηκε μόλις... 40 δευτερόλεπτα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με τον Μπουζούκη από την «καρδιά» της περιοχής να πλασάρει για το 2-0, έπειτα από το ωραίο γύρισμα του Χατζηθεοδωρίδη από τα τα αριστερά. Τέρμα το οποίο δεν πανηγύρισε ο σκόρερ, καθώς στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του ΟΦΗ.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο ΟΦΗ δεν τα παράτησε, αντιθέτως συνέχισε να εντείνει την πίεσή του, ψάχνοντας το γκολ που θα τον ξαναβάλει στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Στο 48', το μακρινό δυνατό σουτ του Τοράλ σταμάτησε στα σώματα αμυντικών, ενώ στο 53', το σουτ του Γκαγέγκος κατέληξε σε κόρνερ. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ισέκα, απείλησε από τα δεξιά, χωρίς ωστόσο με μεγάλη επιτυχία. Κάπου εκεί, ήρθε η πιο δυνατή και συγκινητική στιγμή του αγώνα, καθώς, ο Κώστας Γιαννούλης μετά από 5,5 χρόνια στον ΟΦΗ και έπειτα από μια μεγάλη καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, γνωρίζοντας την αποθέωση από συμπαίκτες, αντιπάλους και κόσμο, με τον ίδιο να γίνεται αλλαγή εν μέσω λυγμών...

Οι Κρητικοί συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ, σπαταλώντας μεγάλη στιγμή στο 63', όταν το πλασέ του Τοράλ στην κλειστή αριστερή γωνιά, έβγαλε δύσκολα ο αντίπαλος κίπερ. Τελικώς, οι γηπεδούχοι βρήκαν το τέρμα που έψαχναν δύο λεπτά αργότερα, με τον Αποστολάκη να μειώνει σε 2-1 με ωραίο πλασέ από κοντά, έπειτα από τη μαγική κάθετη μπαλιά του Τοράλ στην πλάτη της άμυνας του Παναιτωλικού!

Ένα τέρμα το οποίο βοήθησε το ματς να αποκτήσει έναν γρήγορο ρυθμό, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω και τις δύο ομάδες να έχουν εκατέρωθεν ευκαιρίες. Οι φιλοξενούμενοι... άγγιξαν το τρίτο τέρμα στο 75ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπουζούκη, ο Μπρούνο Ντουάρτε έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από την εστία. Δύο λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ απάντησε στις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, όταν ο Νέιρα από πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τσάβες με συρτό πλασέ.

Στο 87', ο Παναιτωλικός έκανε αισθητή την παρουσία του για ακόμη μία φορά με το μακρινό σουτ του Ζοάο Πέδρο, ενώ, η τελευταία φάση στο ματς ήρθε στο 90', με τον Πέρες να βάζει σωτήρια το σώμα του πάνω στο γυριστό σουτ του Ριέρα από πλεονεκτική θέση.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Χριστογεώργος, Θεοδοσουλάκης (55' Μαρινάκης), Λουκάο, Γιαννούλης (55' Βούρος), Θοράρινσον, Γκλάζερ, Γκαγέγκος (55' Μπάκιτς), Ριέρα, Τοράλ (76' Νέιρα), Αποστολάκης (76' Μοσκέρα), Ισέκα.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Τορεχόν (86' Τσιγγάρας), Ντουάρτε, Λιάβας, Χατζηθεοδωρίδης, Μαυρίας, Πέρες, Ντουάρτε (71' Νικολάου), Μπουζούκης (79' Ζοάο Πέδρο), Καρέλης (71' Μπελεβώνης), Ντίας (71' Λομόνακο).

