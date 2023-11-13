Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την έκτακτη χρηματοδότηση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό με το συνολικό ποσό των 258,9 εκατ. ευρώ για το 2023.

Από το συνολικό αυτό ποσό, η Ελλάδα εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 42,4 εκατ. ευρώ, για δυο προτάσεις που υπέβαλε και εγκρίθηκαν.

Οι προτάσεις αφορούν:

α) Την ανάπτυξη οπτικών ινών και λογισμικού για τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ συνοριακών σταθμών και

β) Την αναδοχή/οικογενειακή και κοινοτική φροντίδα και ημί-ρυθμίσεις ανεξάρτητης διαβίωσης για εφήβους.

Η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο ύψος χρηματοδότησης από κάθε άλλο κράτος-μέλος.

Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή ανά χώρα έχει ως εξής: Βουλγαρία (37,3 εκατ. ευρώ), Λετονία (33,4 εκατ. ευρώ), Κροατία (29,9 εκατ. Ευρώ), Ιταλία (28,8 εκατ. ευρώ), Κύπρος (23,03 εκατ. ευρώ), Λιθουανία (19 εκατ. ευρώ), Ουγγαρία (17,3 εκατ. ευρώ), Ισπανία (9,57 εκατ. ευρώ), Πολωνία (7,85 εκατ. ευρώ), Σλοβακία (5,2 εκατ. ευρώ) και Βέλγιο (5,08 εκατ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

