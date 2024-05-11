Η μεγαλύτερη ηλιακή καταιγίδα των τελευταίων δύο δεκαετιών, που προκλήθηκε από ηλιακές εκλάμψεις, "φώτισε" με εκθαμβωτικά χρώματα τους ουρανούς σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής χθες το βράδυ, μαζί και του Μεξικού.

Στο Μεξικάλι, μια έρημη πόλη στο βόρειο Μεξικό, χιλιάδες μίλια από την Αρκτική, όπου η θέαση του βόρειου σέλας είναι κοινή, αποχρώσεις του ροζ και του μωβ φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη μεξικάνικη πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια ανέφερε ότι ενδέχεται περισσότερο βόρειο σέλας να είναι ορατό τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Στη Χιλή, όπου τα σέλαα είναι γνωστά ως "νότια αυγή" ή "νότια φώτα", τοπικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες του ουρανού πάνω από την πόλη Πούντα Αρένας, με τον ουρανό γεμάτο κόκκινες και φούξια αποχρώσεις.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Αργεντινή έκαναν λόγο για παρόμοιες αποχρώσεις στον ουρανό στην πόλη Ουσουάια της Παταγονίας.

Το φαινόμενο είναι πιθανό να διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο.

«Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι φορτισμένα ηλιακά σωματίδια που βγήκαν από την κορόνα του Ήλιου κατευθύνονται προς τη Γη», είχε αναφέρει χθες σε συνέντευξη Τύπου ο Σον Νταλ, του Κέντρου Προβλέψεων Διαστημικού Καιρού (SWPC). Το Κέντρο εξέδωσε προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα 4ου βαθμού (στην πεντάβαθμη κλίμακα), κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από το 2005.

Ο Ήλιος βρίσκεται αυτήν την περίοδο κοντά στην κορύφωση της δραστηριότητάς του με βάση τον 11ετή κύκλο του. Αυτές οι στεμματικές εκπομπές μάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον επτά κατευθύνονται προς τη Γη, προέρχονται από μια ηλιακή κηλίδα που έχει μέγεθος περίπου 16 φορές τη διάμετρο της Γης. Κινούνται με ταχύτητα πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

