Στις παιδικές κατασκηνώσεις του Καλαθά στο Δήμο Χανίων, μεταφέρθηκαν οι 32 Αιγύπτιοι που τα ξημερώματα εξέπεμψαν SOS από το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν με κατεύθυνση τη Γαύδο.

Πλοίο τους εντόπισε κοντά στην παραλία της Τρυπητής, τους επιβίβασε με ασφάλεια και τους μετέφερε στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων από όπου η ΕΛ.ΑΣ με πούλμαν τους μετέφερε στους χώρους της κατασκήνωσης.

Πρόκειται για την 5η περίπτωση μεταναστών που αποβιβάζονται στη Δυτική Κρήτη.

Οπως ανέφερε η Ελένη Ζερβουδάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ως αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής «εδώ και ενάμιση μήνα έχει δημιουργηθεί αυτή η δίοδος από Αίγυπτο προς Γαύδο. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, βιώνουν όλα τα κομμάτια του παζλ μιας ανθρωπιστικής κρίσης, και εμείς ως Δήμος Χανίων στεκόμαστε δίπλα στον άνθρωπο, προσπαθώντας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κάθε βδομάδα στις παιδικές κατασκηνώσεις του Καλαθά στο Ακρωτήρι, φιλοξενούμε από 23 έως και 32 πρόσφυγες-μετανάστες οι οποίοι παραμένουν στους χώρους της κατασκήνωσης περίπου μία εβδομάδα».

Η κ. Ζερβουδάκη τόνισε πως υπάρχει προβληματισμός στο δήμο και τους αρμόδιους διότι από τι μία είναι κατανοητά τα προβλήματα των ανθρώπων που αναγκάζονται να φύγουν από την πατρίδα τους και βιώνουν μία ανθρωπιστική ή και οικονομική κρίση, «από την άλλη όμως θα πρέπει να υπάρξει και για μας ένα πλαίσιο οργάνωσης και ενίσχυσης από πλευράς της πολιτείας». Εξήγησε η αρμόδια αντιδήμαρχος ότι «για το δήμο είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει τις συχνές και αυξημένες ροές τόσο σε επίπεδο υγειονομικό όσο και οικονομικό. Είμαστε αναγκασμένοι να εξοικονομούμε χρήματα για τις περιπτώσεις αυτές τα οποία φτάνουν για φαγητό και άλλες ανάγκες των προσφύγων-μεταναστών ακόμα και τις 33.000. Χρήματα τα οποία κάθε βδομάδα πρέπει να διαθέτουμε από ιδίους πόρους. Μας είχαν διαβεβαιώσει από το αρμόδιο υπουργείο πριν από τρία χρόνια πως θα μας παράσχουν οικονομική ενίσχυση για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια κίνηση».

Η κ. Ζερβουδάκη όπως είπε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, υπάρχει πολύ σοβαρή και θετική συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας-Λιμενικού και υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, «γεγονός όμως που άπτεται των προσώπων και του πνεύματος αλληλοϋποστήριξης. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξει από την επίσημη πολιτεία ένα πλαίσιο οργανωτικό και το τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το Λιμενικό εντοπίζει, χώροι φιλοξενίας σε Σφακιά και Γαύδο δεν υπάρχουν οπότε εμείς ως δήμος ενισχύουμε τις προσπάθειες αλληλεγγύης και σεβασμού στα ανθρώπινα δράματα που φτάνουν στην πόρτα μας. Χρειάζεται όμως και οικονομική ενίσχυση και πλαίσιο λειτουργίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

