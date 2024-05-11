Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ένα βρέφος έξι μηνών, που έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο επειγόντως, χάρη στη συνδρομή των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης.

Συγκεκριμένα, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ βοήθησαν στην ταχεία μεταφορά ενός αυτοκινήτου που μετέφερε ένα βρέφος μόλις έξι μηνών, το οποίο είχε ξεκινήσει από το Πολύκαστρο Κιλκίς.

Οι αστυνομικοί παρέλαβαν λίγο μετά τις 12:00 στην οδό Μοναστηρίου το αυτοκίνητο και μέσα σε 8 λεπτά κατάφεραν να φτάσουν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, παρά το μποτιλιάρισμα που επικρατούσε στο κέντρο της πόλης.

Το βρέφος νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: Thestival

